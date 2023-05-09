Kamu işçilerinin zamları açıklanıyor… Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

700 bin kamu işçisini ilgilendiren zamma ilişkin son sözü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11:30’da kamu işçilerine verilecek zam oranını açıklayacak.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ YÜZDE 40 ZAM

Hükümet son olarak 12 bin lira taban ücret ve yüzde 40 zam teklif etmişti. Bunu yeterli bulmayan işçi tarafı teklifin iyileştirilmesini istemiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile toplantı gerçekleştirilmişti.

İşçi kesiminin beklentisi ise 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam.

“EMEKLİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul mitinginde emekli, memur ve asgari ücretlilerin maaşlarında artışa gidileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “İktidarlarımızın ilk dönemlerinde tüm gücümüzü alt yapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için kullandık. Türkiye’yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Daha sonra yetmez dedik. Ulaşım, özellikle tarım. Bunun yanında değerli kardeşlerim diplomasi. Bunları geliştirdik. Her alanda alt yapı eksiklerimizi gidermeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde sadece enerji ve savunma alanlarındaki çalışmalarımızla elde edeceğimiz 100 milyar doların üzerindeki kaynağı ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kaynağı çalışanıyla, emeklisiyle kadınıyla, genciyle, ülkemizdeki tüm vatandaşların refahını yükseltmek için kullanacağız. Bu doğrultuda pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Eskiden 66 lira olan emeklilerimizin en düşük maaşlarını 7 bin 500 liraya yükselttik. 66 lira nere, 7 bin 500 nere. İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Aynı şekilde asgari ücreti Dolar bazında bile 3 buçuk kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına Temmuz’da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini Salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek” diye konuştu.

BAKAN BİLGİN: RAKAMI BUGÜN PAYLAŞACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bin Kamu işçisini ilgilendiren zam gelişmesinin bugün açıklanacağını söyledi. Bilgin “700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı bugün paylaşacağız” dedi.

“TEMMUZ’DA REEL ALIM GÜCÜNÜ KORUYACAK ŞEKİLDE DÜZENLEYECEĞİZ”

Asgari ücrete ilişkin olarak da Bilgin “Asgari Ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. ‘Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor’ diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde Dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır” ifadelerini kullandı.