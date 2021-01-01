AKP’li Yönetici Zamları Eleştiren Emekliye Hayvan Dedi

AKP Konya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Küçükkömürler, 2022 yılında emekliye ek zam gelmemesini eleştiren bir vatandaşa sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bligin’e ithafen, “Emeklilere iyi kazık attınız. %40 zam vermemek için aralık ayı enflasyonunu %13’e çıkardınız. Size bir daha oy verirsem insan değilim.” diyen bir vatandaşın paylaşımını alıntılayan Küçükömerler, “Hayvanlar oy kullanmıyor. Kanunen” ifadelerini kullandı.

İşte AKP’li ismin o skandal paylaşımı: