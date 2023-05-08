Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı

Habertürk‘ten Eren Gürel’in haberine göre; Özdemir ve Koç, bugün Adalar Adliyesi’nde evliliklerini noktaladı. Çift, anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini bitirdi. Saat 13.30’da gerçekleşmesi beklenen davaya gecikmeli gelen çift, mahkeme salonuna saat 14.30’da giriş yaptı. 10 dakika süren duruşma sonrası evliliklerini bitiren ikili, adliyeden ayrı ayrı çıkış yaptı.

Koç, “Arkadaşlar gereken açıklamaları yapmıştık. Siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim” dedi. Mal paylaşımı konusunda sıkıntı yaşadıkları iddia edilen ünlü şarkıcı, “Zaten birbirimizden bir şey talep etmedik” açıklamasında bulundu.

Oğuzhan Koç’tan 5 dakika sonra çıkan Demet Özdemir de, “Arkadaşlar teşekkür ederim, bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok” ifadelerini kullandı.

DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022’de evlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Özdemir ile Koç’un ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaya göre; Demet Özdemir, evi terk ederek eski evine geri dönmüşt

PARTİDE UYGUNSUZ TAVIRLAR SERGİLEDİ” İDDİASI

İddia tam olarak şöyleydi; arkadaşları 26 Şubat’ta Demet Özdemir’in 31’inci yaş günü için evde bir parti düzenlemişti. Oğuzhan Koç, partide uygunsuz tavırlar sergileyerek, eşini kızdırmıştı. Özdemir de bunun üzerine evi terk etmişti.

“DİZİNİN YÖNETMENİYLE KARAVANDA UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE YAKALANDI” SÖYLENTİSİ

Bir başka iddiaya göre ise; Demet Özdemir ile rol aldığı dizinin yönetmeniyle çekimler esnasında karavanda uygunsuz bir şekilde yakalanmıştı.

Demet Özdemir, bu iddialar üzerine bir açıklama yaparak söylentilerin doğru olmadığını dile getirmişti. Demet Özdemir, ‘Karavanda basılma’ iddiasıyla ilgili dava açacağının altını kalın bir şekilde çizmişti. Oğuzhan Koç da eşinin açıklamasını paylaşmıştı.