Demet Özdemir’den kafaları karıştıran paylaşım! “Ölüyorum anlasana”
Instagram sayfasından paylaşımda bulunan Demet Özdemir, “Ölüyorum anlasana” yazarak son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde dans şovuyla takipçilerini kendisine hayran bırakmıştı.
Instagram sayfasından paylaşımda bulunan Özdemir, “Galeride kalmasın dedik” ifadesini kullanmıştı.
Özdemir, son paylaşımıyla da herkesi şaşırttı.
Şarkıcı ve oyuncu sevgili Oğuzhan Koç ile ayrıldıkları iddia edilen güzel oyuncu Demet Özdemir, paylaşımıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Instagramın en aktif isimlerinden olan Özdemir, paylaştığı dans videosuyla yürekleri ağza getirmişti.
“Oğuzhan Koç ile ayrıldı” iddialarına cevap veren Özdemir, haberlerin asılsız olduğunu söylemişti.
Cesur pozlarının yanı sıra dans yeteneğini de gösteren Demet Özdemir’in paylaşımlarına beğeni yağıyor.
Özdemir, son olarak da yaptığı paylaşıma, “Ölüyorum anlasana” yazdı ve herkesi şoke etti.
İşte Özdemir’in birbirinden güzel paylaşımları…