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Demet Özdemir’den kafaları karıştıran paylaşım! “Ölüyorum anlasana”

Demet Özdemir’den kafaları karıştıran paylaşım! “Ölüyorum anlasana”
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09 Aralık 2021 - 14:35

Demet Özdemir’den kafaları karıştıran paylaşım! “Ölüyorum anlasana”

Instagram sayfasından paylaşımda bulunan Demet Özdemir, “Ölüyorum anlasana” yazarak son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 1

Güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde dans şovuyla takipçilerini kendisine hayran bırakmıştı.

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 2

Instagram sayfasından paylaşımda bulunan Özdemir, “Galeride kalmasın dedik” ifadesini kullanmıştı.

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 3

Özdemir, son paylaşımıyla da herkesi şaşırttı.

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 4

Şarkıcı ve oyuncu sevgili Oğuzhan Koç ile ayrıldıkları iddia edilen güzel oyuncu Demet Özdemir, paylaşımıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 5

Instagramın en aktif isimlerinden olan Özdemir, paylaştığı dans videosuyla yürekleri ağza getirmişti.

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 6

“Oğuzhan Koç ile ayrıldı” iddialarına cevap veren Özdemir, haberlerin asılsız olduğunu söylemişti.

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 7

Cesur pozlarının yanı sıra dans yeteneğini de gösteren Demet Özdemir’in paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 8

Özdemir, son olarak da yaptığı paylaşıma, “Ölüyorum anlasana” yazdı ve herkesi şoke etti.

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 9

İşte Özdemir’in birbirinden güzel paylaşımları…

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 10
Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 11
Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 12
Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 13
Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 14
Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 15
Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 16
Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 17

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 29

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 52

Demet Özdemir'den kafaları karıştıran paylaşım! "Ölüyorum anlasana" - Sayfa 67

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