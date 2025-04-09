KALECİLER ARTIK SADECE 8 SANİYE TOPU ELİNDE TUTABİLECEK

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), futbol oyun kurallarında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Yeni düzenleme, özellikle kalecilerin zaman geçirmesini önlemeyi hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre, FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunda uygulanmak üzere, kalecilere topu elinde tutma süresi en fazla 8 saniye ile sınırlandırıldı.

KURAL DEĞİŞTİ: 6 SANİYE YERİNE 8 SANİYE AMA CEZASI FARKLI

Daha önce yürürlükte olan kurala göre kalecilerin topu 6 saniyeden fazla ellerinde tutmaları durumunda hakem endirekt serbest vuruş verebiliyordu. Ancak bu kural uygulamada nadiren işletiliyordu. Yeni kuralda ise kalecinin 8 saniyeyi aşması halinde rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Bu cezai uygulamanın daha net ve caydırıcı olması hedefleniyor.

Kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda pilot olarak uygulanacak. Başarılı bulunması durumunda, diğer büyük turnuvalarda da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

HAKEMLERE VÜCUT KAMERASI ZORUNLULUĞU GELDİ

FIFA ayrıca hakemlerle ilgili de devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atıyor. Kulüpler Dünya Kupası’nda görev alacak hakemler, artık vücut kamerası takacak. Bu yenilik, hakem kararlarının daha şeffaf hale getirilmesini amaçlıyor.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hakemin ne gördüğünü izleyiciye göstermek, alınan kararların arka planını anlamak açısından eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu sayede seyirciler hakem kararlarına daha fazla güven duyabilecek.”

Vücut kamerası uygulaması, hem hakem eğitimi hem de izleyicinin oyun algısını güçlendirmek amacıyla test edilecek.

OYUNUN AKIŞI HIZLANACAK

Yapılan bu iki önemli değişiklikle birlikte FIFA, oyunun akıcılığını artırmayı, zaman kayıplarını minimuma indirmeyi ve şeffaflığı ön plana çıkarmayı hedefliyor. Özellikle kalecilerin maçın son anlarında topu uzun süre ellerinde tutarak zaman geçirmesi gibi taktiksel hamlelerin önüne geçilmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net