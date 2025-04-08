TÜRKİYE KEMPO ŞAMPİYONASI İSTANBUL’DA GÖRKEMLİ BİR ORGANİZASYONLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Kempo Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Şampiyonası, 5-6 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da sporun birleştirici gücünü yansıtan etkileyici bir atmosferde tamamlandı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular, iki gün süren organizasyonda hem mücadele hem de centilmenlik ruhunu en iyi şekilde sergiledi.

ŞAMPİYONAYA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜNİVERSİTE: İSTANBUL AYDIN

İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu, şampiyonaya ev sahipliği yaparak Türk kempo camiasının önemli bir buluşma noktasına dönüştü. Organizasyon, profesyonel yapısı, yüksek katılımcı sayısı ve mükemmel organizasyonel detaylarıyla hem sporculara hem de izleyicilere örnek bir deneyim sundu.

445 SPORCU TATAMİDE TER DÖKTÜ

27 farklı ilden gelen 39 kulüp, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 445 sporcuyla şampiyonada yer aldı. Kata, semi contact, full contact, knockdown ve submission gibi kempo’nun çeşitli disiplinlerinde yapılan mücadeleler, teknik seviye ve rekabetin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Sporcuların disiplini, teknik becerisi ve sportmenliği tribünlerden tam not aldı.

HALİS AVŞAR’DAN STRATEJİK ORTAKLIKLARA TEŞEKKÜR

Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar, organizasyona katkı sağlayan kurumlara özel teşekkürlerini iletti. İstanbul Aydın Üniversitesi, Yelen Sport ve Prozinc’in destekleriyle gerçekleşen bu başarılı şampiyonanın örnek bir iş birliğiyle hayata geçirildiğini vurgulayan Avşar, hakemler, antrenörler ve gönüllü emekçilere de şükranlarını sundu. “Bu başarı, kolektif bir emeğin ve inancın sonucudur,” dedi.

YOĞUN İLGİ VE UNUTULMAZ PERFORMANSLAR

Organizasyon boyunca tribünleri dolduran aileler, antrenörler ve sporseverler; sporcuları büyük bir coşkuyla destekledi. Özellikle genç sporcuların sergilediği üstün performans, geleceğin milli yıldızları için umut verdi. Müsabakalar, seyirciler açısından da unutulmaz anlara sahne oldu.

ÖDÜLLER TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU

Şampiyonanın finalinde dereceye giren sporcular, Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar ve protokol üyeleri tarafından madalya ve kupalarıyla onurlandırıldı. Törende sporcuların gözlerindeki mutluluk, organizasyonun amacına ulaştığını bir kez daha gösterdi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu yıl 22-28 Nisan tarihleri arasında Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenecek Dünya Kempo Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası’nda gösterilen performanslar ışığında, milli takım adaylarının uluslararası platformda başarı hedefiyle hazırlıklarını sürdüreceği bir sonraki durak olacak. İstanbul’daki organizasyon, Türk sporcuların dünya sahnesine hazır olduğunu güçlü şekilde ortaya koydu.