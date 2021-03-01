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Kafa Karıştıran Pozlar

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Kafa Karıştıran Pozlar
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18 Ağustos 2021 - 15:26
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Babası James Parnell Spears’ın vasilikten vazgeçeceğini açıkladıktan sonra özgürlüğüne kavuşmak için gün sayan şarkıcı Britney Spears, üstsüz pozlar verdi. Yıldız şarkıcının art arda bu tür paylaşım yapması hayranlarını endişelendirdi.

Britney Spears kafaları karıştırıyor! Göğüslerini elleriyle kapatıp peş peşe verdiği pozları paylaştı

Babası Jamie Spears’a karşı vasilik mücadelesi veren ve “Hayatımı geri istiyorum” diyen Britney Spears, sonunda özgürlüğüne kavuşuyor. Spears’in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekilmeyi planladığını söyledikten sonra her fırsatta mutluluğunu dile getiriyor.

Britney Spears kafaları karıştırıyor! Göğüslerini elleriyle kapatıp peş peşe verdiği pozları paylaştı

Dava süreci boyunca peş peşe Instagram hesabından çıplak fotoğraflar paylaşan Britney Spears hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Bir hafta içinde peş peşe dört defa çıplak fotoğrafını paylaşan Britney Spears’ın hayranları, sosyal medya üzerinden sanatçı hakkında endişelerini dile getirmişlerdi.

Britney Spears kafaları karıştırıyor! Göğüslerini elleriyle kapatıp peş peşe verdiği pozları paylaştı

 

Sam Asghari ile aşk yaşayan Britney Spears’ın çıplak fotoğrafları sonrası bazı kesimler hamile olduğunu iddia ederken, bazıları ise şarkıcının göğüslerini yaptırdığını iddia etmişti. Britney Spears, yine üstsüz fotoğraflarını paylaşarak hakkında ortaya atılan tüm iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Britney Spears kafaları karıştırıyor! Göğüslerini elleriyle kapatıp peş peşe verdiği pozları paylaştı

39 yaşındaki şarkıcı yaptığı açıklamada, “Hayır arkadaşlar. Bir hafta içinde göğüs ameliyatı olmadım. Hayır, hamile de değilim” dedi. İddialar hakkında esprili bir dille yanıt veren şarkıcı “sadece fazla yemek yedim” dedi.

Britney Spears kafaları karıştırıyor! Göğüslerini elleriyle kapatıp peş peşe verdiği pozları paylaştı

Özgür Britney (Free Britney) kampanyası hakkında da yorum yapan şarkıcı destekçilerine teşekkür ederek, “Bu hareketin benim için hayal edebileceğinizden çok daha derin bir anlamı var. Hayranlarım her zaman çok şaşırtıcıydı ve hepinizi seviyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Kaynak: Snob Magazin

Britney Spears kafaları karıştırıyor! Göğüslerini elleriyle kapatıp peş peşe verdiği pozları paylaştı

 

Britney Spears kafaları karıştırıyor! Göğüslerini elleriyle kapatıp peş peşe verdiği pozları paylaştı

 

Britney Spears kafaları karıştırıyor! Göğüslerini elleriyle kapatıp peş peşe verdiği pozları paylaştı

 

Britney Spears kafaları karıştırıyor! Göğüslerini elleriyle kapatıp peş peşe verdiği pozları paylaştı

 

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