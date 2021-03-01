Kafa Karıştıran Pozlar

Özgür Britney (Free Britney) kampanyası hakkında da yorum yapan şarkıcı destekçilerine teşekkür ederek, “Bu hareketin benim için hayal edebileceğinizden çok daha derin bir anlamı var. Hayranlarım her zaman çok şaşırtıcıydı ve hepinizi seviyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Kaynak: Snob Magazin