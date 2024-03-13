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Bülent Cihantimur’la ilgili şoke eden gerçek! O soruşturmada adı geçiyor!

Bülent Cihantimur’la ilgili şoke eden gerçek! O soruşturmada adı geçiyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Mart 2024 - 9:38
Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C’nin 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin ilk tutuklama geldi.

Eyüpsultan’da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.’yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır’a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan, şüpheli T.C. hakkında ‘bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD’ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti.

BABA CİHANTİMUR’UN ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Soruşturma sürerken, baba Bülent Cihantimur’un şirketinde reklam-pazarlama bölümünde çalışan ve olay günü şüpheli Eylem Tok ile kazayı yapan ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki T.C.’yi havalimanına götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ayşe Ceren S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FENOMEN SORUŞTURMASINDA ADI GEÇİYOR

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. annesiyle birlikte Amerika’ya firar etmişti. Kanal D’nin haberine göre firarda rolü olan doktor baba Bülent Cihantimur’un tüm Türkiye’nin aylardır konuştuğu fenomen soruşturmasında şüpheli olduğu öğrenildi.

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