GÜLDEN KARABÖCEK’TEN YILLAR SONRA GELEN TACİZ İTİRAFI

Arabesk müziğin efsanevi ismi Gülden Karaböcek, yıllar sonra sessizliğini bozdu ve hem aile ilişkilerini hem de geçmişte yaşadığı acı dolu bir gerçeği kamuoyuyla paylaştı. Ablası Neşe Karaböcek’in eski eşiyle evlenmiş olmasıyla uzun yıllar gündemde kalan Gülden Karaböcek, bu evliliğin arka planında yatan korkunç gerçekleri anlattı.

Katıldığı bir programda iç dünyasını ilk kez bu kadar açık şekilde ifade eden Karaböcek, çocuk yaşta uğradığı tacizi yıllarca içinde sakladığını açıkladı.

“11 YAŞIMDAN BERİ ENİŞTEM TARAFINDAN TACİZ EDİLDİM”

Ünlü sanatçı, “Sahipsiz kaldım. O dönem kimsem yoktu. 11 yaşımdan beri beni taciz etti. Ablama söylemeyeyim diye beni korkutuyordu. Sanki ben ona meyil ediyormuşum gibi yansıtıyordu” diyerek geçmişte yaşadığı travmayı kamuoyuna duyurdu.

“KORKTUĞUM İÇİN ABLAMA ANLATAMADIM”

Ablası Neşe Karaböcek’e yaşadıklarını anlatamadığını ifade eden sanatçı, “Çok korkuyordum. Söyleseydim ortalık karışırdı. Aileme de anlatamadım. Olan bana oldu. O adam her iki kardeşten de para kazandı” sözleriyle sessizliğinin nedenlerini açıkladı.

Bu açıklamalar, Karaböcek ailesi arasında yıllardır süren küskünlüğün sebebine de ışık tuttu. Gülden Karaböcek, ablasının oğlunun cenazesine katılmak istediğini ancak Neşe Karaböcek’in “Yüzünü görmek istemiyorum” sözleri nedeniyle gitmediğini de ilk kez dile getirdi.

“SUSKUNLUĞUMUN ALTINDA ÇOK ACI VAR”

“İçimde çok şey yaşadım ama hep sustum” diyen Karaböcek, yıllar boyunca taşıdığı bu yükü artık gizleyemediğini ifade etti. Ünlü sanatçının açıklamaları yalnızca müzik dünyasında değil, kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

TOPLUMSAL TEPKİ BÜYÜYOR

Sanatçının bu itirafları, çocuk yaşta yaşanan istismar olaylarının hâlâ toplumda yeterince konuşulmadığını gözler önüne serdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Gülden Karaböcek’in cesaretini takdir ederken, bu tür olayların üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguladı.