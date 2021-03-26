Honda Gebze’de Bulunan Tesislerini Devrediyor

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Otomobil üretimini durdurma kararı alan Honda, Gebze’de bulunan üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna Devredecek.

Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir.

1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir.”

Honda, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye’deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldığını daha önce duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu kararın, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı belirtilmişti.