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Düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu

Düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu
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04 Mayıs 2022 - 14:31

Düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğünlerini sessiz sedasız yapmalarının sebebi ortaya çıktı. Çift, önümüzdeki ay yapmayı planladıkları düğünü iki bayram arasına geldiği için erkene aldıkları öğrenildi.

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Hadise, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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15 Mart’ta nişanlanan çift, geçtiğimiz cumartesi akşamı sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikah, aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleşti.

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Çırağan Sarayı’nda birbirlerine ‘evet’ diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu. Sürpriz törene ait, her iki taraf da haberlere sessiz kalmıştı.

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Geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydıkları ileri sürülen çiftten Hadise’nin çantasıyla karnını kamufle etmesi, “Hamile mi?” sorusunu akıllara getirmişti. Ancak ünlü şarkıcı iddiaları yalanlamıştı.

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Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğünü erkenden sessiz sedasız yapmalarının nedeni ortaya çıktı.

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Çiçeği burnunda çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için düğünü erken tarihe almışlar.

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