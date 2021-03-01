Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kabine Bugün Toplanıyor, Yasaklar Geri mi Dönecek?

Kabine Bugün Toplanıyor, Yasaklar Geri mi Dönecek?
3 views
27 Eylül 2021 - 16:01

Kabine AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Toplantıya AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek. Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Lokanta, kafe, restoran gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişte test zorunluluğu gibi formüllerin ele alınabileceği belirtiliyor.

BM Genel Kurulu için geçtiğimiz hafta ABD’de temaslarda bulunan Erdoğan’ın, değerlendirmelerini de kabine üyeleriyle paylaşması bekleniyor.

Afganistan ve Suriye’deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında olacak. Bu çerçevede 29 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Erdoğan’ın programıyla ilgili hazırlıklar da toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak.

Kabinede en önemli gündem maddelerinden biri de fahiş fiyatla mücadele çalışmaları olacak. Erdoğan, kabinede alınan kararları ‘Millete Sesleniş’ konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Uyardı !Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Uyardı !
Ahmet Davutoğlu’ndan Bomba İddia !Ahmet Davutoğlu’ndan Bomba İddia !
Seçmen Parti Değiştiriyor !Seçmen Parti Değiştiriyor !
Selvi Karalı Olduğu Söyleniyor, CHP Yok DiyorSelvi Karalı Olduğu Söyleniyor, CHP Yok Diyor
Erdoğan, Her İlde Sulh Komisyonları Açmayı HedefliyorErdoğan, Her İlde Sulh Komisyonları Açmayı Hedefliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kanal İstanbul’a Komşu Alanın İmarı Durduruldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Uyardı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Davutoğlu’ndan Bomba İddia !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Molasını Bitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tekrar Denediler Başarılı Olamadılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabine Bugün Toplanıyor, Yasaklar Geri mi Dönecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçmen Parti Değiştiriyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ben Didem Soydan’ı Tanımıyorum !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uyuşturucu Kuyruğu !
SON DAKİKA HABERLERİ
Serenay Molasını BitirdiEylül 27, 2021-4:25 pm
Müjde ! Mahsun Geri Dönüyor !Eylül 27, 2021-4:16 pm
Tekrar Denediler Başarılı OlamadılarEylül 27, 2021-4:11 pm
Ben Didem Soydan’ı Tanımıyorum !Eylül 27, 2021-3:45 pm
Uyuşturucu Kuyruğu !Eylül 27, 2021-3:38 pm
Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş Cephesinde Flaş GelişmeEylül 27, 2021-3:20 pm
Levent Yüksel Aşka GeldiEylül 27, 2021-3:11 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !