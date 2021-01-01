Corona Gölgesinde Eğitim Modeli !

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Cumhurbaşkanı Erdoğan corona salgını gölgesinde başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır” diyerek, şunları söyledi:

SALGIN DEVAM EDİYOR AMA…

“Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Türkiye’yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.

Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız.”