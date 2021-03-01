Seçmen Parti Değiştiriyor !

AKP’lilerin, “oylarının düşmesine karşın Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunun daha yüksek olduğu yorumunun doğru olmadığını anlatan Kulat, “24 Haziran seçimlerini bu arkadaşlar doğru okuyamadı.

24 Haziran’da AK Parti, MHP ve üstüne BBP’yi eklediğinizde yüzde 54 civarında. Erdoğan, bu 54’ün içerisinde 52.6’lık oy alabildi. Zannedildiği gibi Erdoğan’ın oyu partisinin çoyunun ok üstünde falan değil” diye konuştu.

GENÇ SEÇMEN SORUSUNDA HDP SÜRPRİZİ

Ankette, daha önce oy kullanmamış, ilk kez oy kullanacak genç seçmene “Yarın seçim olsa tercihiniz bugünkü bileşenleriyle Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı olur?” sorusu yöneltildi. Cumhur İttifakı diyenler 30, Millet İttifakı diyenler 50, yüzde 12’lik bir kesim soruda ifade etmememize rağmen HDP demiş.

Kulat, “HDP’li seçmenin gençler arasındaki duruşu diğer bloklardan farklı. Alttan daha fazla Kürt seçmen geliyor. HDP eğer ‘soyaçekim’ bir siyaset uygularsa orada bile bir avantaj yakalayabilir” dedi.