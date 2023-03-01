Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA CENNETİ Mİ ?

TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA CENNETİ Mİ ?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
7 views
08 Kasım 2023 - 21:00

DEVLETİN GİZLİ YAPILANMASI PAY ALAMAYINCA FİŞİ ÇEKTİ 

Her şey göründüğünün tersi hiçbir şey göründüğünün tersi değildir, içerisinde bulunduğumuz bu çağ Engin ve Dilan’a gelene kadar daha çok sorgulanması ve araştırılması gereken konulara ışık tutuyor. Olaya şöyle bir açıklık getirmek istiyorum, bu olaylar medya unsuru olmadan yaklaşık 3 ay önce Polatlara derin devletin gizli mafyaları çöktüğü sosyal medyada kendi paylaşımlarıyla ilan edildi. Herkesin kendi arasında konuştuğu kara para aklama iddialarını duyan bir mafya kendisine pay almak için bu iddianın peşini bırakmadı her şeyi tüm detaylarıyla araştıran derin devlet ile bağlantılı gizli örgütü içerisinde bulunan mafya olabilir mi ?  Asıl soru şu ”Bunların arkasında kim var? ” Polatlardan pay almak istediği sosyal medyada telefon konuşmaları ile  paylaşılmıştı.
YENİ NESİL FETÖ 
 Bu gibi yapılanmalar ülke içerisinde uyuşturucu baronları , ticari faaliyetler bahisçiler veya mafyalar zengin ve lüks hayat yaşarken kendisi gibi lüks hayat yaşayan insanların peşine düşerek kendisine kanaat getirdiği açıkları delil olarak gösterirken  pay ve hak almaya çalışırlar. Söz konusu Dilan ve Engin polatın  iş yerinde silahlarla saldıran hatta telefonla arayıp o şube benim diyen mafya kim? Dilan ve engin Polat ön planda faaliyetlerini sürdürürken göz göre göre yapılan açıkları medya unsuru haline getirirken polatların arkasında kim var ?  Arkasında devletin pis işlerini yapan temizlikçilerin bulunduğu gizli yapılanma kendisine meyve veren ağacın bahçesinden pay alamayınca ağacı kökünden sökmeyi tercih etmiş olabilir mi ?   Fişi çektiler…
SEDAT PEKERİN SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI 
 
İstanbul’da 16-17 yaşındaki genç kızlara ev alıp fuhuş iddialarıyla gündeme gelen  siyasetçilerin bu şekilde burs verdiği bir toplumda özellikle YouTube Sedat Peker açıklamalarını dinledikten sonra  Silivri cezaevinde bulunduğu söylenen Adnan Oktar hakkında  sosyal medyada  yapılan açıklama böyle bir şey yoktur , sorumluluk kabul etmiyorum şeklinde yerel bir gazeteye ilan  verdikten sonra bir başka olay MIT ajanların gelip cem Garipoğlu’nu kaçırıp yerine başka birini cezaevine hücreye kapatıp ölüm süsü verilmesi ve hakkında yapılan haberlere ne diyorsunuz ?
Vergi vermek ülkemizde hepimizin şerefi ve namusu demektir. Ülkemizi güvende tutan şehitlerimiz askerlerimizin uğruna burada rahat nefes alıyorsak savaşsız ve güvende huzurla yaşayabiliyorsak ödenen vergiler sayesindedir. Ekonomik koşullar ve siyası olguları belirleyen de biziz. Seçim her zaman yaratır bazen reddettiğimiz gerçekler bile bir bakarsınız sizi yönetir olmuş. Ben ve benim gibi genç arkadaşlarım bilinç ve farkındalığın esas olması hakiki erdemdir… 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Menajerinden Metin Uca’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruzMenajerinden Metin Uca’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Kritik 24 saati atlatmayı bekliyoruz
Ekim ayında ihracatta çifte rekor!Ekim ayında ihracatta çifte rekor!
6.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor diyerek uyardı! ‘Hasar yüzde 70 azaltılabilir…’6.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor diyerek uyardı! ‘Hasar yüzde 70 azaltılabilir…’
‘İhanet’ görüntüleri olay olan Bilal Hancı’dan yeni açıklama: “İkinci bir şans istiyorum”‘İhanet’ görüntüleri olay olan Bilal Hancı’dan yeni açıklama: “İkinci bir şans istiyorum”
SGK 8 ayda 41 milyar TL açık verdi!SGK 8 ayda 41 milyar TL açık verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA CENNETİ Mİ ?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
POLATGİLLERİ PATLATAN SİSİ’NİN YENİ BOMBASI DİLAN POLAT’IN KARAKUTUSU ŞULE’NİN GEÇMİŞİ!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SİSİ’DEN MASAK’A BİR İHBAR DAHA! ENGİN POLAT’IN KAÇ TANE TİCARİ TAKSİSİ VAR?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus turistler bu ilçeye akın akın geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay depreminde hasar alan 5 katlı bina titreşimle yıkıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? TÜİK açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taciz ateşi açan 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Şener eski eşine ateş püskürdü. İnsan utanır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay depreminde hasar alan 5 katlı bina titreşimle yıkıldıKasım 8, 2023-3:01 pm
Borsa güne yükselişle başladıKasım 8, 2023-10:58 am
Azerbaycan’da depremKasım 8, 2023-10:51 am
Başakşehir’deki bir sanayi sitesinde yangın!Kasım 8, 2023-10:40 am
Merkez Bankası’ndan kredi piyasasında kritik kararKasım 8, 2023-10:38 am
Brent petrolün varili 82 doların altına gerilediKasım 8, 2023-10:28 am
Endonezya’nın Banda Denizi açıklarında 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde iki depremKasım 8, 2023-10:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !