TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA CENNETİ Mİ ?

DEVLETİN GİZLİ YAPILANMASI PAY ALAMAYINCA FİŞİ ÇEKTİ

Her şey göründüğünün tersi hiçbir şey göründüğünün tersi değildir, içerisinde bulunduğumuz bu çağ Engin ve Dilan’a gelene kadar daha çok sorgulanması ve araştırılması gereken konulara ışık tutuyor. Olaya şöyle bir açıklık getirmek istiyorum, bu olaylar medya unsuru olmadan yaklaşık 3 ay önce Polatlara derin devletin gizli mafyaları çöktüğü sosyal medyada kendi paylaşımlarıyla ilan edildi. Herkesin kendi arasında konuştuğu kara para aklama iddialarını duyan bir mafya kendisine pay almak için bu iddianın peşini bırakmadı her şeyi tüm detaylarıyla araştıran derin devlet ile bağlantılı gizli örgütü içerisinde bulunan mafya olabilir mi ? Asıl soru şu ”Bunların arkasında kim var? ” Polatlardan pay almak istediği sosyal medyada telefon konuşmaları ile paylaşılmıştı.

YENİ NESİL FETÖ

Bu gibi yapılanmalar ülke içerisinde uyuşturucu baronları , ticari faaliyetler bahisçiler veya mafyalar zengin ve lüks hayat yaşarken kendisi gibi lüks hayat yaşayan insanların peşine düşerek kendisine kanaat getirdiği açıkları delil olarak gösterirken pay ve hak almaya çalışırlar. Söz konusu Dilan ve Engin polatın iş yerinde silahlarla saldıran hatta telefonla arayıp o şube benim diyen mafya kim? Dilan ve engin Polat ön planda faaliyetlerini sürdürürken göz göre göre yapılan açıkları medya unsuru haline getirirken polatların arkasında kim var ? Arkasında devletin pis işlerini yapan temizlikçilerin bulunduğu gizli yapılanma kendisine meyve veren ağacın bahçesinden pay alamayınca ağacı kökünden sökmeyi tercih etmiş olabilir mi ? Fişi çektiler…

SEDAT PEKERİN SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI

İstanbul’da 16-17 yaşındaki genç kızlara ev alıp fuhuş iddialarıyla gündeme gelen siyasetçilerin bu şekilde burs verdiği bir toplumda özellikle YouTube Sedat Peker açıklamalarını dinledikten sonra Silivri cezaevinde bulunduğu söylenen Adnan Oktar hakkında sosyal medyada yapılan açıklama böyle bir şey yoktur , sorumluluk kabul etmiyorum şeklinde yerel bir gazeteye ilan verdikten sonra bir başka olay MIT ajanların gelip cem Garipoğlu’nu kaçırıp yerine başka birini cezaevine hücreye kapatıp ölüm süsü verilmesi ve hakkında yapılan haberlere ne diyorsunuz ?

Vergi vermek ülkemizde hepimizin şerefi ve namusu demektir. Ülkemizi güvende tutan şehitlerimiz askerlerimizin uğruna burada rahat nefes alıyorsak savaşsız ve güvende huzurla yaşayabiliyorsak ödenen vergiler sayesindedir. Ekonomik koşullar ve siyası olguları belirleyen de biziz. Seçim her zaman yaratır bazen reddettiğimiz gerçekler bile bir bakarsınız sizi yönetir olmuş. Ben ve benim gibi genç arkadaşlarım bilinç ve farkındalığın esas olması hakiki erdemdir…