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JPMorgan’dan sürpriz Merkez Bankası yorumu! ‘Nisan ayında faiz…’

JPMorgan’dan sürpriz Merkez Bankası yorumu! ‘Nisan ayında faiz…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mart 2024 - 17:20

JPMorgan, şubat ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Merkez Bankası öngörüsünü değiştirdi. Banka faiz artırımı beklentisini de paylaştı.

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