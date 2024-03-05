JPMorgan’dan sürpriz Merkez Bankası yorumu! ‘Nisan ayında faiz…’

JPMorgan, şubat ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Merkez Bankası öngörüsünü değiştirdi. Banka faiz artırımı beklentisini de paylaştı.
ABD’li yatırım bankası JPMorgan, TÜFE’nin Şubat’ta beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan’da politika faizini 500 baz puan (BP) daha artırarak yüzde 50’ye çıkarmasını bekliyor.
JPMorgan, daha önce TCMB’nin politika faizini yüzde 45’e yükselttiği faiz artışıyla faiz artışı döngüsünü sonlandıracağını öngörüyordu.
TÜFE RAKAMLARI BEKLENTİYİ AŞTI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat’ta yıllık olarak yüzde 67.07 artarak, yüzde 65.74’lük beklentiyi aştı. TÜFE Şubat’ta aylık bazda ise yüzde 4.53 arttı. Beklenti yüzde 3.70’ti.
JPMorgan yayımladığı araştırma notunda, “Manşet enflasyon, Şubat ayında aylık yüzde 4.5 ile bizim beklentimiz olan yüzde 4.2’nin ve piyasa beklentisi olan yüzde 3.8’in çok üzerinde gerçekleşti” dedi.
JPMorgan, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 45’te tuttu fakat TCMB’nin Kasım ve Aralık aylarında faizi indirebileceğini belirtti.