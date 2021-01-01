2 Temmuz’da iç kanama geçirdiği için hastaneye kaldırılan Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un vefatı şoke etkisi yarattı. Acı haberi alan ünlü isimler Ferhan Şensoy’un ardından duygularını dile getirdi:

Necmi Yapıcı: Seni çok sevdik sevmeye devam edeceğiz Ferhan abiyi kaybetmişiz az önce öğrendim. Çok üzgünüm. Onun gibi hayatını tiyatroya adamış kaç insan tanıdınız? Kendine özgü diliyle yazdığı, sahnelediği ve yine kendi şahsına münhasır oyunculuğuyla ruhumuza yer ettiği o muhteşem oyunları nasıl unutabiliriz? Asla yeri dolmayacak çok büyük bir usta gitti buralardan.

Yazdığı her kitabı büyük bir merakla açıp okuduğumuz kaç kişi kalmıştı ki zaten? Onunla aynı filmde çalışma “Şans kapıyı kırınca” ve tiyatro sahnesinde “Uzun donlu Kişot” oyununda oynama şansına sahip oldum. Benim için çok büyük bir şanstı, ettiğimiz sohbetler anlattığı maceralar hala taptaze. Keşke çok daha fazla çalışabilseydim kendisiyle en son 2500.

Ferhangi Şeyler oyununa gitmiştik bir fotoğrafımızda var o güne dair. Güle güle büyük usta yazacak çok şey var hakkında. Ama ne yazılsa az kalır. Seni çok sevdik sevmeye devam edeceğiz .. Ölümsüzler kulübüne hoş geldin.

Ahmet Mümtaz Taylan Kül yutmaz mizahıyla tiyatromuzun dağarcığının gelişmesine unutulmaz katkıları olmuş bir ustayı kaybettik. Çok daha güzel günler görmeyi hak ediyordu. Nur içinde yatsın.

Mert Fırat: Devrin hep daim olsun İlham olduğun, çığır açtığın meslek hayatımızın medarı iftiharı, ustamız, dik duruşunla, hiç durmayan üretme azminle bizlere hep ışık oldun. Yattığın yer incitmesin, devrin hep daim oldu daim olacak…

Atilla Dorsay: Kolay kolay unutulacak bir isim değil. Çok bütük bir kayıp yaşadı Türki tiyatrosu. Oyunları o kadar güzeldi ki, “İstanbul’u satıyorum” “Ferhangi şeyler” ,”Keşanlı Ali Destanı”… Bütün bunlar tiyatroya çok büyük katkılardır.

28 tane sinema filmi var ve bunlar büyük bir ciddiyetle hatırlanmalıdır. Bir ara haftalık mizah yazıları yazmıştı, hatırlıyorum. Denemeleri var, oyunları var, yönetmenliği var… Kolay kolay unutulacak bir isim değil.

Tolga Çevik: Gitti Düşbüküm Çok ama çok üzüldüm. İnanılmaz yazar, şahane tiyatrocu, eşsiz meddah, bir ağabey, muhteşem bir zeka, gerçek bir Don Kişot. Gitti Düşbüküm. Nur içinde yat.

Cem Davran: Şaka sanki! Çok saçma, çok acayip, çok şaka sanki, bu olur mu ya durup dururken şimdi.

Mesut Yar: Hepimiz adına ‘Pardon’ büyük usta Kültür ve sanatın sadece dizi oyunculuğu ve şarkıcılık ekseninde algılandığı popüler kültürde değerini yeterince bilmeyenlerimiz de oldu. Hepimiz adına “Pardon” büyük usta. Başınız sağ olsun Ortaoyuncular ve Türk tiyatro ve edebiyat dünyası.

Gülben Ergen: Yeri doldurulamaz bir sanatçı Büyük izler, büyük alkışlarla bir gidiş daha. Yeri doldurulamaz bir sanatçı Ferhan Sensoy… Sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim….

Hazal Kaya Ah ne büyük bir kayıp…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun