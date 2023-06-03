İslam Memiş’ten ‘son alım fırsatı’ uyarısı: Bir daha bu seviyeler yok!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsa, altın ve dövizin geleceğiyle ilgili analizde bulundu. Borsada yükseliş devam edecek mi, altın alım seviyesinde mi, dolar yatırım aracı mıdır? Memiş bu sorulara kendi youtube hesabından yanıt verdi.

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Memiş anlattıklarının yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu: “Bu hafta itibariyle iyimserlik bir miktar arttı. Ancak çarşamba günü resmi kur yönünde ataklar görüldü. Borsa beklediğimiz gibi pozitif yönde haftayı tamamladı. Yıl içerisinde 6 bin puan seviyesine bekleyerek borsadaki 4 hisse seviyemizle beklemeye devam edeceğimizi söylemiştim.

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Yükselişlerin devam edip etmeyeceği pazartesi belli olacak. Ne olursa olsun borsadaki 6 bin puan seviyesindeki beklentimiz devam ediyor.

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Dolar tarafında çok sorular geliyor. Bu soruların gelme sebebi doları bir yatırım aracı olarak görmek. Doları bir yatırım aracı olarak görenlere üzülüyorum. Özellikle doların bir yatırım aracı olmadığını söylemiştim.

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Dolardan uzaklaşın. Çünkü özellikle dolar endeksinden bahsediyorum. Dolar endeksinden haziran sonrası 92 – 94 seviyelerine kadar bir düşüş bekliyorum.

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Dolar endeksinde düşüş kaçınılmaz. Dolar endeksinin 104 seviyesi son viraj ve çıkış için son fırsat.

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Elinde dolar bulunanlar zarar edecek. Dolar kuru ağustos eylül ayında 25 lira görürse hani dolar düşecekti diyecekler. Şu anda 21 küsür olan dolar kurunun 24 lira olduğunu düşün… Senin en büyük kaybın zaman. Keşke sterlin, euro, ons altın alsaydım diyeceksin

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Parite işlemini yapmak istemeyen maalesef doları elinde tutup yıllarca bekleyecek. Dolardan kazandın mı iki yılda? Hayır.

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Gelelim altının ons fiyatına. Haziran ayı içerisinde bin 910 doları bekleyeceğimize dair bir beklentimiz var. Bu beklentimizde bir değişiklik yok. Bir tepki yükselişi geleceğini ifade ettim. Bu beklenti gerçekleşti.

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Altının ons fiyatında bin 910 dolar beklentisi var. 2 bin dolar seviyesine yerleşen bir ons altın göreceğiz. Yükselişle alakalı herhangi bir değişiklik yok.

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Gram altın bin 306 lira seviyesinde. Ancak aradaki makas kapanmadı. Serbest piyasalarda bin 360 lira. Bu hafta haberlerde bir yanlış yapıldı. Altın fiyatlarında rekor görüldü haberleri yazıldı. Altın fiyatlarında rekor görülmedi tam aksine düşüş görüldü.

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Gram altın serbest piyasalarda bin 319 lira seviyesine geldi. Bu rekor değil. ilk tur seçimlerde gram altın daha yüksekti ve o zaman rekor gördü.

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Bin 358 lira seviyesine gerilemişti. Yine burada devreye girdim benim için gram altın TL fiyatında bin 350 altı seviyelerinde rakam yok. Ons altında düşüş olabilir ancak dolar kurundan destekle gram altını bin 300 liranın altında görmek çok zor.

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