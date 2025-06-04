JASON STATHAM, ANTALYA TATİLİNDE PAYLAŞIMLARINA DOYAMADI

Dünyaca ünlü aksiyon yıldızı Jason Statham, Antalya’nın Belek ilçesini tatil için tercih etti. Ailesiyle birlikte geçirdiği tatil süresince, ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Jason Statham, aksiyon filmlerinin tanınmış yıldızlarından biri olarak, tatil için Antalya’yı tercih etti. Ailesiyle birlikte Antalya’nın Belek bölgesinde geçirdiği unutulmaz tatilini, sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

“Bu Yeri Seviyoruz” Paylaşımıyla Antalya’yı Övdü

Statham, tatil sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak, Antalya’da geçirdiği vakti çok sevdiğini ifade etti. Ünlü aktör, paylaşımında “Geri dönmek harika. Bu yeri seviyoruz” notunu düşerek, Antalya’ya olan ilgisini ve sevgisini takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarına Yoğun İlgi

Jason Statham’ın tatil paylaşımları kısa sürede büyük bir beğeni topladı. Ünlü aktörün fotoğrafları 330 binden fazla beğeni alarak sosyal medyada hızla yayıldı.