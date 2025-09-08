Başak Sayan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki!

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın yaklaşmasıyla parti kulislerinde tansiyon artıyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul Kongresi’nde yaşanan usulsüzlük iddiaları üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak Gürsel Tekin’i kayyım olarak ataması, siyasi atmosferi daha da gerdi.

Parti binası önüne çevik kuvvet ekiplerinin sevk edilmesi ve yolların kapatılması, kamuoyunun dikkatini çekti. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada eleştirilerini dile getiren oyuncu Başak Sayan, Kılıçdaroğlu’na sert ifadelerle tepki gösterdi: “Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim, ona oy verdiğim, onun için tartıştığım zamanları düşündükçe kendimden nefret ediyorum… Nasıl bu kadar kör olabildim? Yaşadığım hayal kırıklığını tarif edecek kelime yok. Yazıklar olsun!”

Sayan, paylaşımının devamında, “Nasıl öfkeliyim anlatamam. Aptal yerine koydu hepimizi. Ben de nasıl bir aptalmışım ki asla uyanmadım. Ta ki takke düşüp kel görünene değin” ifadelerini kullandı.