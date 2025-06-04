BİR GECE MASALI’NA DUYGUSAL VEDA

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı “Bir Gece Masalı” dizisi, dün akşam 35. bölümüyle ekranlara veda etti. Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından duygu dolu bir veda paylaşımı yaptı.

Ekranlara büyük bir ilgiyle izlenen Bir Gece Masalı dizisi, dün akşam 35. bölümüyle final yaptı. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı dizi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide Canfeza karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekti.

Bir Gece Masalı Finaliyle İzleyiciyi Ekrana Kilitledi

Bir Gece Masalı son bölümüyle yine izleyicilerini ekrana kilitledi. 35. bölümde yaşanan duygusal anlar, diziye veda eden izleyicileri hüzne boğdu. Su Burcu Yazgı Coşkun, dizideki partneri Burak Deniz ile verdiği bir pozla projeye veda etti. Çiftin birlikte yer aldığı kare sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Coşkun’un Duygusal Veda Paylaşımı

Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dizinin finaline ve rol arkadaşlarına teşekkür etti. Bu veda, izleyiciler için unutulmaz bir anı olarak kaldı.