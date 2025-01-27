Ünlü Oyuncu Pervin Bağdat Kombi Dolandırıcılarının Kurbanı Oldu: 22 Bin Lira Çalındı

Ünlü Oyuncu Pervin Bağdat, Kombi Dolandırıcılarının Kurbanı Oldu

TRT’nin sevilen dizisi “Masumlar Apartmanı”nın ünlü oyuncusu Pervin Bağdat, kombi bakımı için çağırdığı kişiler tarafından dolandırıldı. Kadıköy’de gerçekleşen olayda, Bağdat’ın 22 bin lirası dolandırıcıların eline geçti. Olayın ardından ünlü oyuncu, şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

Kombi Bakımı İçin Aradığı Firma Dolandırıcı Çıkmış

31 Aralık’ta İstanbul Kadıköy’de yaşayan Pervin Bağdat, kombisinin bakımını yaptırmak amacıyla bir firmayı aradı. Ardından telefonla kendisini Şaban olarak tanıtan bir kişi, Bağdat’a bakım işlemi için eve geleceğini bildirdi.

Kombi Arızası Yalanıyla 22 Bin Lira Talep Edildi

Evde bakım için gelen Şaban ve yanındaki kişi, kombinin arızasının elektrik voltajından kaynaklandığını iddia ederek, 22 bin TL’lik yüksek bir ücret talep etti. Bu sırada, dolandırıcılar aceleci bir şekilde davranarak, Bağdat’tan banka uygulaması üzerinden işlem yapmasını istedi.

Telefonunu Elinden Alıp Para Transferi Yapıldı

Şaban isimli kişi, oyuncunun telefonunu eline alarak, onayını almadan 22 bin liralık para transferini başka bir hesaba gönderdi. Pervin Bağdat, durumu fark ettiğinde büyük bir şok yaşadı ve işlemin iptal edilmesini talep etti.

Dolandırıldığını Anladığında Şikayetçi Oldu

Ancak, işlemin iptal edilmemesi üzerine Pervin Bağdat, dolandırıldığını fark ederek, adli yola başvurdu. Bağdat, şüphelilerin evden ayrıldıktan sonra yetkili firma ile iletişime geçti. Ancak, paranın iade edilmediğini öğrenince, dolandırıcılara karşı şikayette bulundu.

Mağduriyetini Gideremeyen Pervin Bağdat, Hakkını Arıyor

Pervin Bağdat, dolandırıcılık olayıyla ilgili şikayet dilekçesinde, şüphelilerin fikir birliği içinde hareket ederek kendisini mağdur ettiklerini ifade etti. Şimdi, dolandırıcıların yakalanması ve mağduriyetinin giderilmesi için sürecin takipçisi olacak.

KAYNAK:medyaradar.net