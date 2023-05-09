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İzmir’de Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 310 şüpheli yakalandı

İzmir’de Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 310 şüpheli yakalandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mayıs 2023 - 9:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu sonrası açıklama yaptı. Bakan Soylu operasyonlarda 310 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları…

310 şüpheli gözaltına alındı, operasyonlar hala devam etmektedir. Uyuşturucuya bağlı ölümler son 5 yılda 270’e düşürülmüştür. Metruk bina belirleme anlayışına gidilmiş ve 126 bin 38 metruk bina belirlenmiştir. 91 bini yıkılmış, geri kalan özellikle 17 bin 694’ünün metrukluğu giderilmiştir.

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