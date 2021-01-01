Marmara Denizi ‘koruma’ya alındı

Marmara Denizi ‘koruma’ya alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karar ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları içerisindeki Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi’nin ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edildiğini bildirdi.

BÖLGE SAYISI 19’A ÇIKTI

Böylece Özel Çevre Koruma Bölge sayısının 19’a çıktığını belirten Kurum, şunları söyledi: “Bu tarihi kararla; ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel ve estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizimizi koruma altına almış ve deniz yaşamının devamlılığını sağlamış oluyoruz. Marmara’yı gelecek nesillere en güzel haliyle taşımak için hazırladığımız Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hedeflerimizden olan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanının onayıyla denizimizde bilimsel, ekolojik temelli, doğa dostu faaliyetler yürüteceğiz. Hedefimiz; Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve yaşatan bir Marmara.”