İZMİR’DE 23 BİN İŞÇİ GREVE ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi greve çıktı. Grev, kentin dört bir yanında yoğunluk oluştururken, İzmir’de hayat durdu.

GREVE GİREN İŞÇİLERİN SAYISI 23 BİNİ BULDU

Grev, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucunda başlatıldı. Gece saatlerinden itibaren 23 bin işçi greve çıkarken, İzmir’in çeşitli noktalarında günlük yaşam adeta felç oldu.

HİZMET BİNALARINA “GREVE ÇIKILDI” PANKARTLARI ASILDI

Kültürpark Fuar Alanı‘ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına, “Bu iş yerinde grev var” pankartı asıldı. Grev nedeniyle belediye hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, şehirdeki ulaşım sisteminde de büyük sıkıntılar oluştu.

ULAŞIMDA YOĞUNLUK VE SIRALAR

İzmir’de sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının sefer sayılarındaki eksiklik nedeniyle otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu. Belediye otobüsleri ve metroda yaşanan sefer sıkıntıları, şehirdeki günlük işleyişi ciddi şekilde etkiledi.

İŞÇİLERİN GREVİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Sendikadan yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin işçilere hak ettikleri maaş zammını ve sosyal hakları sağlamadığı, bu sebeple greve gitmenin zorunlu hale geldiği ifade edildi. Belediye yetkilileri ise uzlaşma sağlanması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.