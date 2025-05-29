EDİRNE’DE GURBETÇİLER İÇİN SINIR KAPILARINDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerin Türkiye’ye gelişlerinin arttığı dönemde, sınır kapılarındaki hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Edirne’de yapılan sınır kapısı incelemeleri sonrası alınan önlemler hakkında açıklama yapan Vali Sezer, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapılarında yoğunluk yaşanmaması için gerekli adımların atıldığını duyurdu.

GURBETÇİ SEZONU HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Vali Sezer, her yıl olduğu gibi bu yıl da gurbetçi sezonu için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 396 bin araç ve 5 milyon 635 bin yolcu geçişi yaşandığına dikkat çeken Sezer, bu yıl da benzer yoğunluğa karşı tedbirlerin alındığını vurguladı.

YENİ GİŞELER VE PERSONEL TAKVİYESİ

Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapılarına 8 yeni gişe kuruldu ve personel takviyesi yapıldığını açıklayan Vali Sezer, Pazarkule Sınır Kapısı’nda ise yüzde 30’luk artış olduğunu söyledi. Kurban Bayramı öncesi ek tedbirler de alındığını belirten Sezer, mobil lavabo, tuvalet ve ikram araçlarının hazır olduğunu söyledi.

YOĞUNLUK TAKİBİ İÇİN YENİ SİSTEM

İnternet üzerinden anlık yoğunluk takip sistemi devreye sokuldu. Gurbetçiler, sınır kapılarındaki yoğunluğu takip ederek, daha az yoğun olan kapıyı tercih edebilecekler. Ayrıca, sınır kapılarında görev yapan 1.098 gümrük personelinin yanı sıra, 139 yeni personel de görevlendirilecek.

GURBETÇİLERE HAYIRLI YOLCULUKLAR

Vali Yunus Sezer, gurbetçilere yönelik açıklamalarında, “Sılayırahim için yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.” diyerek, dönüş yolculuklarında her şeyin sorunsuz geçmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.