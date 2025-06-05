İZMİR ÇEŞME’DE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Kurban Bayramı tatilini Ege sahillerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme’ye akın etti. İlçedeki otellerde doluluk oranı yüzde 75’e ulaşırken, konaklama fiyatları 2.500 TL’den başlayıp 15.000 TL’ye kadar yükseldi.

Yaz sezonunun erken başlaması ve Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesi, tatilcileri deniz ve güneşle buluşturdu. Özellikle kısa süreli tatil imkânı arayanlar, Ege kıyılarını ve özellikle İzmir’in Çeşme ilçesini tercih etti. Tatilcilerin yoğun ilgisiyle birlikte bölgede otel doluluk oranı şimdiden yüzde 75’e ulaştı.

TURİZMCİLER MEMNUN, TALEP ARTIYOR

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, bayram nedeniyle yoğun talep aldıklarını belirterek, “Doluluk oranları her geçen gün artıyor. Bayram süresince sıcaklıkların da yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Turizmciler ve esnaf hazırlıklarını tamamladı” dedi.

Belge, konaklama fiyatlarının da taleple birlikte arttığını ifade ederek, “Fiyatlar 2.500 TL’den başlayıp 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ortalama doluluk oranının yüzde 75’in altına düşmesini beklemiyoruz. Bayram sonrasında da taleplerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

İZMİR GENELİNDE DOLULUK YÜZDE 90’A DAYANDI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç ise İzmir genelinde de yoğunluk yaşandığını belirterek, “Şu anda otel dolulukları yüzde 90’lara ulaştı. Yazın daha pahalı olabilecek tatil seçeneklerine göre, bayram dönemi daha ulaşılabilir. Özellikle şehir merkezinden sahil bölgelerine geçiş sağlayan tatil paketleri oldukça talep görüyor” dedi.

SU KRİZİ ENDİŞESİ: SADECE 36 GÜNLÜK SU KALDI

Bayram yoğunluğu ile birlikte Çeşme’deki su krizi yeniden gündeme geldi. İlçeye su sağlayan Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 13’e geriledi. Yapılan açıklamaya göre, ilçenin yalnızca 36 günlük suyu kaldı. Belediyenin bazı su kullanımı sınırlamaları getirmesine rağmen, krizi çözecek kalıcı önlemlerin henüz alınmadığı belirtiliyor.

Bölgedeki yoğun nüfus artışı ve kuraklık riskiyle birleşen su sorunu, tatilcilerin ve yerel halkın en büyük endişesi haline gelmiş durumda.