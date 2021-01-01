Devlet Kadınları Korumuyor

Ülkemizde oryantal olarak kalan dansçı Estha bir buçuk yıldır İstanbul olduğunu
Söyleyen Rus oryantal ” Türk devletin kadınların korumadığının gördüm bu da beni çok üzüyor
Medya dan kadın cinayetlerin çok gördüğünün belirten güzel dansçı bu ülke çok modernin bir ülke
Neden kadın cinayetleri bu kadar çok devlet kadınları korumalı ama maalesef korumuyor belirti
Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Arap ülkelerinde çalıştım kadınlara karsı çok kibarlar hiç böyle
Kadın cinayetleri görmedim ama Türkiye hem modernin bir ülke hemde kadın cinayetleri çok
Işleniyor bu olay beni şaşırtıyor
Türk devleti kadınları korumalı kadınlar bir çiçektir. Bir erkek gücünü bir kadına vurmakla değil
Onu her gün mutlu etmektir dedi.