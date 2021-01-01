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Devlet Kadınları Korumuyor

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Devlet Kadınları Korumuyor
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12 Ağustos 2021 - 14:14
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Ülkemizde oryantal olarak kalan dansçı Estha bir buçuk yıldır İstanbul olduğunu

Söyleyen Rus oryantal ” Türk devletin kadınların korumadığının gördüm bu da beni çok üzüyor

Medya dan kadın cinayetlerin çok gördüğünün belirten güzel dansçı bu ülke çok modernin bir ülke

Neden kadın cinayetleri bu kadar çok devlet kadınları korumalı ama maalesef korumuyor belirti

Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Arap ülkelerinde çalıştım kadınlara karsı çok kibarlar hiç böyle

Kadın cinayetleri görmedim ama Türkiye hem modernin bir ülke hemde kadın cinayetleri çok

Işleniyor bu olay beni şaşırtıyor

Türk devleti kadınları korumalı kadınlar bir çiçektir. Bir erkek gücünü bir kadına vurmakla değil

Onu her gün mutlu etmektir dedi.

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