Meteoroloji Saat Vererek Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunda Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de çok kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Haziran Salı günü için güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz başta olmak üzere bazı bölgelerde yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Karadeniz’de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Samsun’un doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Afrika Sıcakları Etkili Olacak

Ülkenin büyük bölümünde Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkili olacak. İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken, Karadeniz bu sistemden etkilenmeyecek.

Rüzgar Uyarısı: 60 km/saat’e Kadar Çıkacak

İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden esen rüzgarın yer yer 40-60 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarın özellikle açık alanlarda dikkatli takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Bölgelere Göre Hava Durumu Özetleri