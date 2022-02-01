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Çocuk Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat! AMH Testi Nedir?

Çocuk Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat! AMH Testi Nedir?
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16 Şubat 2022 - 15:02

İlerleyen yaş ile birlikte kadınlardaki yumurta rezervinin azalması, çocuk sahibi olabilmek için çiftleri endişeye sürüklüyor. Gelişen tedavi yöntemleri ile birlikte yumurtalıklarda bulunan yumurta rezervinin gösterilmesi amacıyla uygulanan AMH (Anti-Müllerian Hormon Testi) kadınlarda erken menopoz teşhisi ile sağlıklı gebelik elde edilmek için önemli sonuçlar alınmasını sağlıyor.

Bu kapsamda AMH değeri 1’in altında olan anne adaylarının çocuk sahibi olamayacak mıyım? endişesine kapılmadan tedaviye yönelmeleri gerektiğinin altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’ Sağlıklı bir kadının AMH değeri 1.5 ile 6.0 ng/ml olmalıdır. Ancak artan yaşla birlikte kadınlarda yumurta hücreleri ve AMH seviyeleri de düşmeye başlar. Özellikle 40 yaş altı ve AMH değeri 1’den düşük kadınların tedaviye veya bekar ise yumurta dondurma işlemine hızlı başlamaları gerekir’’ diye belirtti.

ZAMAN İYİ KULLANILMALI

Kadınlar, doğduğu andan itibaren belli ve değişmeyen yumurta sayısına sahipken, ilerleyen yaşla birlikte yumurta rezervleri azalmaya başlar. Özellikle 35 yaşından sonra hızlanan bu durum 40’lı yaşlara geldiğinde ise menopoz dönemiyle yumurtalık fonksiyonlarının düşmesiyle birlikte çocuk sahibi olmak için zorluklar yaşar.

Bu kapsamda genetik ve çevresel faktörler, hormonal bozukluklar, stres ve ilerleyen yaşla birlikte kadınlarda yumurta rezervinin azalmaya başladığının altını çizen Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Bu süreçte düşük AMH seviyesi tespit edilen hastaların, endişeye kapılmak yerine zamanı iyi kullanmaları çok önemli. Çocuk sahibi olamayacak mıyım? gibi sorularla başvuran hastalara, kaliteli yumurta geliştirme yöntemiyle ilgili bilgi verilmesi gerekiyor. AMH seviyesi düşük olan kişilerde çok sayıda embriyo geliştirilemeyecek olsa da kaliteli ve gebelik ihtimali yüksek olan embriyoların elde edilmesiyle gebelik şansının da artacağını bilmeleri gerekiyor’’ dedi.

AMH TESTİ NASIL YAPILIR?

AMH testinin kolay ancak uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Kadınlar adet gününden bağımsız herhangi bir günde AMH değerine bakılır. Ancak sonuçların uzman bir ekip tarafından yorumlanması, gebelik için büyük önem taşır’’ dedi.

AMH TESTİ DEĞERLERİ NASIL OLMALI?

Kadınlarda AMH değerinin 1.5 – 6 ng/ml arasında olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, “(AMH > 4 ng/ml ) yüksek, (AMH 1.5-4 ng/ml) normal, (AMH < 0.5 ng/ml) çok düşük değerler olarak incelenir. İlerleyen yaş ile birlikte bu değerlerde gözle görülür düşüşler meydana gelir. Bu yüzden her hastanın ayrı değerlendirilmesi ve kişiye özel tedavi yöntemlerinin uygulanarak çocuk sahibi olmak için acele etmeleri gerekir” dedi.

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