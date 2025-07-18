İzbeton Soruşturması: CHP’li İsimlere Suçlama

İzmir’de kamuoyunun yakından takip ettiği İZBETON soruşturmasında yeni ve çarpıcı bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında olduğu 65 kişi hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Bu kapsamda, iddianamenin ayrıntılarında usulsüzlük iddialarının ağırlığı dikkat çekiyor.

İddianamede, İZBETON’un Örnekköy, Gaziemir ve Karabağlar’daki büyük inşaat projelerinde kooperatifler aracılığıyla yüzlerce mağdurun oluştuğu belirtiliyor. Soruşturma dosyasına göre, projelerde kat karşılığı anlaşmalar ve hak sahipliği süreçlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. de suçtan zarar gören kurumlar arasında yer aldı.

Adli süreçte, toplam 139 kişinin gözaltına alındığı ve 11 kişinin tutuklu bulunduğu öğrenildi. 58 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede, Soyer ve Aslanoğlu dahil tüm sanıklar için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Soruşturmanın, daha önce İZBETON’un asfalt, yol ve şantiye ihaleleriyle ilgili açılan dosyalardan ayrı olarak yürütüldüğü vurgulandı.

İddianame mahkemeye sunulurken, önümüzdeki süreçte sanıkların savunmalarının alınması ve delillerin değerlendirilmesi bekleniyor. Bu gelişme, İzmir siyasetinde büyük yankı uyandırırken, kentte yeni tartışmaların başlamasına neden oldu. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.