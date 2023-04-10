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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş…

İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş…
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10 Nisan 2023 - 11:05
İYİ Parti, milletvekili aday listesini YSK’ya teslim etti. dedi. İYİ Parti, CHP ile yaptığı liste işbirliğinin sonucu olarak 9 ilde aday çıkarmadı. İşte İyi Parti milletvekili tam aday listesi…
İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 1

İYİ Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. dedi. İYİ Parti, CHP ile yaptığı liste işbirliğinin sonucu olarak 9 ilde aday çıkarmadı.

İYİ parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Listelerimizde, genel merkezimizin ve kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına hassasiyetle dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu. O anlamada da bu listeyle çok büyük bir başarı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

İşte İyi Parti milletvekili tam aday listesi…

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 2

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 3

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 4

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 5

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 6

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 7

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 8

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 9

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 10

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 11

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 12

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 13

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 14

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 15

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İYİ Parti’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayyüce Türkeş… - Sayfa 16

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