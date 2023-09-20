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Tarkan’dan Atatürk dizisi açıklaması: Sessiz kalmamam gerekirdi

Tarkan’dan Atatürk dizisi açıklaması: Sessiz kalmamam gerekirdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Eylül 2023 - 17:13

Tarkan, Disney+’nın Atatrük dizisi ile ilgili “Herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi” dedi.

Tarkan, sosyal medya paylaşımında Disney+’nın Atatürk dizi ile ilgili kararına sessiz kalmasıyla ilgili özeleştiride bulundu.

 Tarkan, mesajında “Disney yetkililerinin, Disney+’ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi” ifadelerini kullandı.

Tarkan’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi. Uzun süredir Atatürk’e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar. İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum. Ve evet, haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney+’ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk’ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır.”

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