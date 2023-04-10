CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler…

CHP Parti Meclisi’nde (PM) 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimlerle ilgili görüşmeler sürerken şu ana dek kesinleşen isimler de ortaya çıktı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan ‘aday listeleriyle’ ilgili çalışmalarını hızlandırdı. CHP’de de milletvekili adayları belirlenmeye başladı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.
Milletvekili adayları şöyle:
156
ANTALYA
Sururi Corabatur
Cavit Arı
Aliye Coşar
Mustafa Erdem
Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
Murat Özçelik
Ercüment Taşdemir
256
Nilüfer Defeci
Vahap Tuncer
Sibel Gezen
Ramiz Atakan
Emrah Yurtlak
Zehra Milli
Hatice Kübra Turan
Müge Gezginci Uysal
Mehmet Gök
356
ANKARA
1’İNCİ BÖLGE
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
456
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
556
ANKARA 2’İNCİ BÖLGE
1. Murat Emir
2. İdris Şahin (DEVA)
3. Semra Dinçer
4. İrem Yaman (İYİ Parti)
5. Orkun Kamber
6. Ali Rıza Erbay
7.Erdal Kiziroğlu
8. Özkan Aktan
9. Funda Cengiz
10.Erol Tosun
11. Nursel Öcal
656
ANKARA 3’ÜNCÜ BÖLGE
1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoıy
6. Mehmet Akyürek
7. Mehtap Yücel
8. Mehmet Yula
9. Zeynep Esra Özdemir
10. Ömer Yılmaz
11. Elmas Kübra Karaca
12. Hasan Cem Yılmaz
756
İSTANBUL
İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
856
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Doğan Çakmak
14. Özcan Baripoğlu
15. Sevgi Kılıç
16. Olgun Çelik
956
İSTANBUL 2’İNCİ BÖLGE
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
1056
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Aruz
1156
İSTANBUL 3’ÜNCÜ BÖLGE
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
1256
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
1356
ADANA
1. Orhan Sümer
2. Müzeyyen Şevkin
3. Burhannetin Bulut
4. Sadullah Kısacık (DEVA)
5. Ayhan Barut
6. Berke Duvan
7. Hüseyin Keser
1456
8. Erkan Karakaya
9. Orhan Toplum
10. Kübra Özbiçer
11. Ahmet Korkmaz
12. Sercan Polat
13. Murat Öztanrıöver
14. Ebru Yılmaz
15. Elife Müftüoğlu
1556
İZMİR
İZMİR 1’İNCİ BÖLGE
Yüksel Taşkın
Ahmet Tuncay Özkan
Sevda ERdan Kılıç
Murat Bakan
Ednan Arslan
Seda Kaya (DEVA)
Haydar Altıntaş (DP)
Devrim Barış Çelik
Sefer İpekli
Güldem Atabay
Şahbal Aras
Fulya Akçay
Mehmet Şahin Fırat
Birgül Değirmenci
1656
İZMİR 2’NCİ BÖLGE
Gökçe Gökçen
Rıfat Nalbantoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Mahir Polat
Salih Uzun (DP)
Deniz Yücel
Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
Hüseyin Sezer
Esin Doğan Metin
Altan İnanç
Emine Helin İnan Kınay
Ayten Gülsever
Nurşen Balcı
Burak Kotan
1756
MERSİN
1. Ali Mahir Başarır
2. Gülcan Kış
3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)
4. Talat Dinçer
5. Hasan Ufuk Çakır
6. Emre Yılmaz
7. Nürsen Yücesoy Temizkan
8. Leyla Serin Kırık
9. Ahmet Yorgun
10. Mehmet Gültekin Uğur
11. Şerife Arıcı
12. Güven Kocabıyık
13. Neslihan Çelebi
1856
ORDU
1. Seyit Torun
2. Mustafa Adıgüzel
3. Ahmet Tokluoğlu
4. Cengiz Okur
5. Nilgün Yılmaz
1956
ŞANLIURFA
1. Mahmut Tanal
2. Müslüm Cengizhan Akalın
3. Ahmet Tüysüz (DEVA)
4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5. İbrahim Direk
6. Süleyman Gök
7. Ali Fethi Gürler
8. Abdullah Direk
9. Müslüm Şikak
10. Adnan Tüysüz
11. Abdulkadir Çetin
2056
MALATYA
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
2156
TEKİRDAĞ
1. Faik Öztrak
2. İlhami Özcan AYGUN,
3. Cem Avşar(Deva)
4. Nurten Yontar,
5. Mustafa Ülkem Uruk,
6. İsmail Doğaroğlu,
7. Sema Kırkoyunkinet,
8. İsmail Çelebi
2256
KIRKLARELİ
1 .Vecdi Gündoğdu
2. Fahri Özkan
3. Hatice Gül Bingöl
2356
KAYSERİ
1. Aşkın Genç
2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)
3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)
4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)
5. Ümit Özer
6. Özgen Aydıncak
7. Ali Çetinkaya
8. Onur Sergen Doğan
9. İbrahim Kağan
10. Niyazi Ünalmış
2456
SAMSUN
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman (Saadet)
3. Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
2556
HATAY
Hatay’da deprem sürecince çıkışları ile dikkat çeken Suzan Şahin CHP’nin adayları arasında yer almadı.
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
2656
VAN
1. Seracettin Bedirhanoğlu
2. Ercan Çiçek
3. Yılmaz Kılıç
4. Burak Çıtak
5. Aslı Arvas
6. Cafer Gürsel
7. Meral Ayhan
8. Aziz Örek
2756
KARABÜK
1. Cevdet Akçay
2. Abdullah Çakır
3. Bayram Karadağ
2856
GAZİANTEP
1. Hasan Öztürkmen
2. Melih Meriç
3. Ertuğrul Kaya (DEVA)
4. Reis Reisoğlu
5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz
6. Erdal Geçit
7. Selim Karahan
8. Müslüm Şahinsoy
9. Hasan Gül
10. Mehmet İslam (Saadet)
11. Ahmet İdris İnal
12. Fatma Müge Düşün
13. Gökhan Çeliktürk
14. Vicdan Aktaş
2956
MANİSA
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
4- Selma Aliye Kavaf (Deva)
5- Semih Balaban
3056
KAHRAMANMARAŞ
1. Ali Öztunç
2. İrfan Karadutlu (DEVA)
3. Mehmet Bağlar
4. Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6. Tufan Yanar
7. Aziz Cem Güner
8. Çağatay Atasay
3156
KARS
1. İnan Akgün Alp
2. Onur Uludaşdemir
3. Evren Yerdelen
3256
KASTAMONU
1. Hasan Baltacı
2. Kadir Yalçın
3. Ziver Kaplan
3356
KIRIKKALE
1.Ahmet Önal
2. Ömer Eldemir
3. Ümit Duman
3456
ZONGULDAK
1. Deniz Yavuzyılmaz
2. Eylem Ertuğ Ertuğrul
3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)
4. Merve Kır
5. Cemalaettin Sağtekin
3556
KARAMAN
1. İsmail Atakan Ünver
2. Yusuf Baştuğ
3. Hasan Ehliz
3656
AYDIN
1. Bülent Tezcan
2. Süleyman Bülbül
3. Hüseyin Yıldız
4. Evrim Karakoz
5. Nilüfer Ünüvar
6. Ali Çankır
3756
RİZE
1. Tahsin Ocaklı
2. Köksal Toptan (İyi Parti)
3. Muhammet Yıldız (Saadet)
3856
MUĞLA
1. Cumhur Uzun
2. Gizem Özcan
3. Süreyya Öneş Derici
4. Selçuk Özdağ (Gelecek)
5. Mehmet Demir
6. Fatma Gebeş Çimen
7. Salih Büyükdöverlioğlu
3956
BURSA
1’İNCİ BÖLGE
1. Prof. Dr. Kayıhan Pala
2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi)
4. İsmet Karaca
5. Jülide Akköprü
6. Alparslan Yıldız (Gelecek Partisi)
7. Zafer Yıldız
8. Tamer Dede
9. Serkan Öztürk
10. Özgür Yıldız
2’NCİ BÖLGE
1. Hasan Öztürk
2. Cemalettin Kani Torun
3. Orhan Sarıbal
4. Erkan Dönmez
5. Şahin Sevinç
6. Funda Türkcoş Pekiner
7. Ender Teke
8. Huriye Canan Çelik Tunar
9. Mehmet Önderi Mutlu
10. Seda Bozdağ Güzelkaya
4056
İşte il il tüm liste…
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