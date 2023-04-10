CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler…

CHP Parti Meclisi’nde (PM) 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimlerle ilgili görüşmeler sürerken şu ana dek kesinleşen isimler de ortaya çıktı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan ‘aday listeleriyle’ ilgili çalışmalarını hızlandırdı. CHP’de de milletvekili adayları belirlenmeye başladı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.

Milletvekili adayları şöyle: