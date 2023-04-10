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CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler…

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler…
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10 Nisan 2023 - 11:02

CHP Parti Meclisi’nde (PM) 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimlerle ilgili görüşmeler sürerken şu ana dek kesinleşen isimler de ortaya çıktı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da yer alıyor.

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler, sürecin en büyük parçası olan ‘aday listeleriyle’ ilgili çalışmalarını hızlandırdı. CHP’de de milletvekili adayları belirlenmeye başladı. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor.

Milletvekili adayları şöyle:

156

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 2

ANTALYA

Sururi Corabatur

Cavit Arı

Aliye Coşar

Mustafa Erdem

Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

Murat Özçelik

Ercüment Taşdemir

256

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 3

Nilüfer Defeci

Vahap Tuncer

Sibel Gezen

Ramiz Atakan

Emrah Yurtlak

Zehra Milli

Hatice Kübra Turan

Müge Gezginci Uysal

Mehmet Gök

356

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 4

ANKARA

1’İNCİ BÖLGE

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

456

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 5

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

556

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 6

ANKARA 2’İNCİ BÖLGE

1. Murat Emir

2. İdris Şahin (DEVA)

3. Semra Dinçer

4. İrem Yaman (İYİ Parti)

5. Orkun Kamber

6. Ali Rıza Erbay

7.Erdal Kiziroğlu

8. Özkan Aktan

9. Funda Cengiz

10.Erol Tosun

11. Nursel Öcal

656

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 7

ANKARA 3’ÜNCÜ BÖLGE

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoıy

6. Mehmet Akyürek

7. Mehtap Yücel

8. Mehmet Yula

9. Zeynep Esra Özdemir

10. Ömer Yılmaz

11. Elmas Kübra Karaca

12. Hasan Cem Yılmaz

756

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 8

İSTANBUL

İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

856

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 9

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

956

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 10

İSTANBUL 2’İNCİ BÖLGE

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

1056

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 11

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

1156

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 12

İSTANBUL 3’ÜNCÜ BÖLGE

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

1256

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 13

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

1356

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 14

ADANA

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

1456

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 15

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

1556

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 16

İZMİR

İZMİR 1’İNCİ BÖLGE

Yüksel Taşkın

Ahmet Tuncay Özkan

Sevda ERdan Kılıç

Murat Bakan

Ednan Arslan

Seda Kaya (DEVA)

Haydar Altıntaş (DP)

Devrim Barış Çelik

Sefer İpekli

Güldem Atabay

Şahbal Aras

Fulya Akçay

Mehmet Şahin Fırat

Birgül Değirmenci

1656

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 17

İZMİR 2’NCİ BÖLGE

Gökçe Gökçen

Rıfat Nalbantoğlu

Rahmi Aşkın Türeli

Mahir Polat

Salih Uzun (DP)

Deniz Yücel

Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

Hüseyin Sezer

Esin Doğan Metin

Altan İnanç

Emine Helin İnan Kınay

Ayten Gülsever

Nurşen Balcı

Burak Kotan

1756

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 18

MERSİN

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

1856

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 19

ORDU

1. Seyit Torun

2. Mustafa Adıgüzel

3. Ahmet Tokluoğlu

4. Cengiz Okur

5. Nilgün Yılmaz

1956

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 20

ŞANLIURFA

1. Mahmut Tanal

2. Müslüm Cengizhan Akalın

3. Ahmet Tüysüz (DEVA)

4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5. İbrahim Direk

6. Süleyman Gök

7. Ali Fethi Gürler

8. Abdullah Direk

9. Müslüm Şikak

10. Adnan Tüysüz

11. Abdulkadir Çetin

2056

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 21

MALATYA

1. Veli Ağbaba

2. Enver Kiraz

3. Battal Kanbay

2156

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 22

TEKİRDAĞ

1. Faik Öztrak

2. İlhami Özcan AYGUN,

3. Cem Avşar(Deva)

4. Nurten Yontar,

5. Mustafa Ülkem Uruk,

6. İsmail Doğaroğlu,

7. Sema Kırkoyunkinet,

8. İsmail Çelebi

2256

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 23

KIRKLARELİ

1 .Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl

2356

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 24

KAYSERİ

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

2456

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 25

SAMSUN

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman (Saadet)

3. Mustafa Yeşilyurt (Gelecek)

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

2556

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 26

HATAY

Hatay’da deprem sürecince çıkışları ile dikkat çeken Suzan Şahin CHP’nin adayları arasında yer almadı.

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz

2656

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 27

VAN

1. Seracettin Bedirhanoğlu

2. Ercan Çiçek

3. Yılmaz Kılıç

4. Burak Çıtak

5. Aslı Arvas

6. Cafer Gürsel

7. Meral Ayhan

8. Aziz Örek

2756

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 28

KARABÜK

1. Cevdet Akçay

2. Abdullah Çakır

3. Bayram Karadağ

2856

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 29

GAZİANTEP

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA)

4. Reis Reisoğlu

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk

14. Vicdan Aktaş

2956

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 30

MANİSA

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf (Deva)

5- Semih Balaban

3056

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 31

KAHRAMANMARAŞ

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay

3156

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 32

KARS

1. İnan Akgün Alp

2. Onur Uludaşdemir

3. Evren Yerdelen

3256

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 33

KASTAMONU

1. Hasan Baltacı

2. Kadir Yalçın

3. Ziver Kaplan

3356

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 34

KIRIKKALE

1.Ahmet Önal

2. Ömer Eldemir

3. Ümit Duman

3456

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 35

ZONGULDAK

1. Deniz Yavuzyılmaz

2. Eylem Ertuğ Ertuğrul

3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)

4. Merve Kır

5. Cemalaettin Sağtekin

3556

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 36

KARAMAN

1. İsmail Atakan Ünver

2. Yusuf Baştuğ

3. Hasan Ehliz

3656

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 37

AYDIN

1. Bülent Tezcan

2. Süleyman Bülbül

3. Hüseyin Yıldız

4. Evrim Karakoz

5. Nilüfer Ünüvar

6. Ali Çankır

3756

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 38

RİZE

1. Tahsin Ocaklı

2. Köksal Toptan (İyi Parti)

3. Muhammet Yıldız (Saadet)

3856

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 39

MUĞLA

1. Cumhur Uzun

2. Gizem Özcan

3. Süreyya Öneş Derici

4. Selçuk Özdağ (Gelecek)

5. Mehmet Demir

6. Fatma Gebeş Çimen

7. Salih Büyükdöverlioğlu

3956

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 40

BURSA

1’İNCİ BÖLGE

1. Prof. Dr. Kayıhan Pala

2. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3. Mehmet Atmaca (Saadet Partisi)

4. İsmet Karaca

5. Jülide Akköprü

6. Alparslan Yıldız (Gelecek Partisi)

7. Zafer Yıldız

8. Tamer Dede

9. Serkan Öztürk

10. Özgür Yıldız

2’NCİ BÖLGE

1. Hasan Öztürk

2. Cemalettin Kani Torun

3. Orhan Sarıbal

4. Erkan Dönmez

5. Şahin Sevinç

6. Funda Türkcoş Pekiner

7. Ender Teke

8. Huriye Canan Çelik Tunar

9. Mehmet Önderi Mutlu

10. Seda Bozdağ Güzelkaya

4056

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 41

İşte il il tüm liste…

4156

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 42

4256

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 43

4356

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 44

4456

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 45

4556

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 46

4656

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 47

4756

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 48

4856

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 49

4956

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 50

5056

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 51

5156

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 52

5256

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 53

5356

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 54

5456

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 55

5556

CHP’nin milletvekili aday listesi belli oldu! Dikkat çeken isimler… - Sayfa 56

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