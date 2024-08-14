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İYİ Parti’den AKP’ye geçecek vekilin şirketi 3 senedir tek kuruş vergi ödemediği ortaya çıktı!

İYİ Parti’den AKP’ye geçecek vekilin şirketi 3 senedir tek kuruş vergi ödemediği ortaya çıktı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ağustos 2024 - 15:20

İyi Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz bugün AKP’ya katılacağı iddia edilirken, inşaat şirketinin üç yıldır vergi vermediği öne sürüldü. İzsiz’in şirketinin vergi vermediğine yönelik kayıt sosyal medyada paylaşıldı. İşte o paylaşım…

İYİ Parti’den Türkiye Büyük Millet Meclisi girdi. İstifa etti, bağımsızlar grubunda yer aldı. Ancak, hep söyleniyordu. Eski bir AKP’li olan Seyithan İzsiz’in tekrar eski partisine döneceği iddia edildi. Ve öyle de olacak gibi…Çünkü AKP’ye katılacak iki milletvekilinden biri olan Seyihtan İzsiz, “Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003’ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. Son seçimde İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener’in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis’e girdim” dedi.

AKP’ye katılmaya hazırlanan Seyithan İzsiz’le ilgili olarak yapılan paylaşımlarda, inşaat şirketinin vergi ödemediği ortaya çıktı. Hem de üç yıl boyunca…

Seyithan İzsiz’le ilgili yapılan paylaşımda şu belirtildi

“İyi Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz bugün AKP saflarına geçecek. İzsiz’in şirketi üç senedir tek kuruş vergi ödemedi.”

Paylaşıma göre 2021,2022 ve 2023 yıllarıda vergi ile ilgili bölümde matrahsiz yazıyor. Yani vergi işte o bölge şöyle

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Beylikdüzü’nde çok sayıda inşaata imza atan Seyithan İzsiz’in vergi ödemediği görülüyor. SİNPAŞ’ın da vergi ödemediği ortaya çıkınca 11 Temmuz 1992 yılında çıkarılan yasaya göre “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları kurumlar vergi ödemez” açıklaması yapmıştı.

Şirket Tapu Harcı emlak vergisi ödediklerini iddia ederken, kurum kazancı ödemedikleri ortaya çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi yasası çıkartılrken, 32 yıllık kanuna niye dokunulmadı acaba soruları göndeme geldi.

“11 Temmuz 1992 yılındaki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin (1)/d-4 bendi gereğince kurumlar vergisinden muaf tutulurken, aynı kanunun 15. maddenin (3) numaralı bendi ve Geçici 1. maddenin (4) numaralı bendi gereği gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır. Bu mevzuat çerçevesinde, ayırt edilmeksizin tüm GYO’ların elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden muaftır” deniliyor. Bu yasa gereği kurumlar vergisi ödenmiyor. Şirketler milyonlarca lira kazanç sağlıyor.

Yeni vergi yasalarıyla vatandaşın üzerindeki ÖTV ve KDV’ler yük üstünü yük bindirilirken, bu yasayla ilgıli acaba neden bir çalışma yapılmadı.

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