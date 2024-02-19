Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kylian Mbappe, Real Madrid ile her konuda anlaştı! İstediği çılgın imza parası ve yıllık maaşı…

Kylian Mbappe, Real Madrid ile her konuda anlaştı! İstediği çılgın imza parası ve yıllık maaşı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
19 Şubat 2024 - 15:17

Yıllardır konuşulan dev transfer gerçekleşmek üzere… PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe’nin yeni takımıyla birlikte alacağı ücretler de netleşti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okullarda cep telefonu yasaklanıyorOkullarda cep telefonu yasaklanıyor
Avukat Feyza Altun gözaltına alındıAvukat Feyza Altun gözaltına alındı
TFF Süper Kupa finali iptal edildiTFF Süper Kupa finali iptal edildi
Okan Buruk, Fatih Terim’in rekorunu kırdıOkan Buruk, Fatih Terim’in rekorunu kırdı
Adnan Oktar davasında ‘İsrail’ tespiti! Yeni iddianamede ortaya çıktı…Adnan Oktar davasında ‘İsrail’ tespiti! Yeni iddianamede ortaya çıktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÇEKİM YASASI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ege Akersoy hakkında istenen ceza belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Apple’a AB’den 500 milyon euroluk ceza
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kulüpler Birliği’nden E-bilet açıklaması! Passolig kalkıyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Okullarda cep telefonu yasaklanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avukat Feyza Altun gözaltına alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TUSAF Başkanı açıkladı: Ekmeğe zam yolda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜİK: İşsizlik oranı 4’üncü çeyrekte düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kylian Mbappe, Real Madrid ile her konuda anlaştı! İstediği çılgın imza parası ve yıllık maaşı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TFF Süper Kupa finali iptal edildi
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılın ilk ayı: Bütçe 150,7 milyar lira açık verdi!Şubat 15, 2024-2:28 pm
AK Partili isim 7 yıl sonra istifa etti!Şubat 15, 2024-2:25 pm
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!Şubat 15, 2024-2:21 pm
Bir ilde daha simit ve ekmeğe zam geldi!Şubat 15, 2024-11:28 am
ABD Meclisinde ‘ulusal güvenlik’ uyarısı: Rusya korkusu mu başladı?Şubat 15, 2024-11:27 am
Kuzey Kore’nin Padasuri-6 füzesi denemesi: Karadan denize fırlatıldıŞubat 15, 2024-11:21 am
Sessiz kent art arda sallandı! Bir gecede 4 deprem!Şubat 15, 2024-11:18 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !