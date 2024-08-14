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Mahmud Abbas’ın özel isteğini TBMM kabul etmedi!

Mahmud Abbas’ın özel isteğini TBMM kabul etmedi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ağustos 2024 - 15:14

Yarın TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın özel isteğini TBMM reddetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye ziyareti ve TBMM’de yapacağı konuşma dolayısıyla, TBMM Genel Kurulu’nu 15 Ağustos’ta olağanüstü olarak toplantıya çağırdı. Bu toplantı nedeniyle Meclis çevresi ve yerleşkesinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ayrıca davetliler haricinde TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

KÜRSÜDE KONUŞMA YAPACAK

Yarın saat 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayacak olan Genel Kurul’da, ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşma yapacak. Abbas’ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını oturduğu yerden yapmayı talep ettiği, ancak görüşmeler sonucu kürsüde konuşma yapmaya karar verildiği öğrenildi.

ERDOĞAN DA TAKİP EDECEK

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırılarını anlatacak. Yaklaşık yarım saat sürecek olan bu konuşma, İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Genel Kurul Salonu’nda Abbas’ın konuşmasını takip etmesi bekleniyor. Öte yandan bakanlarında özel oturumda Erdoğan’a eşlik etmesi düşünülüyor.

Özel toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü’ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezecek. Daha sonra, Kurtulmuş, Abbas ve heyetiyle birlikte Meclis’teki Mermerli Salon’da bir araya gelerek heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

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