Sansar Salvo, ailesini Adalet Bakanlığı’na şikayet etti

Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Arslan, sosyal medya hesabından ailesini Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na ihbar etti.
Geçtiğimiz aylarda intihara teşebbüs eden ve bunu sosyal medya hesabından duyuran Sansar Salvo konuya ilişkin açıklamalarına devam etti.
Sansar Salvo sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamalarda ailesini Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti.
Ailesinin ekriptiz raporlarını kullanarak geçmişte yatırıldığı akıl hastanelerinden aldıkları bilgilerini hukukçu kimliklerini kullanarak hukuk dışı şekilde elde ettiğini öne süren Sansar Salvo yatırıldığı hastanedeki kayıtların Sağlık Bakanlığı tarafından incelenmesini talep etti.