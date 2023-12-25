İYİ Parti’de Mansur Yavaş’a karşı aday arayışı! Hangi ismin adı geçiyor?

İYİ Parti’nin Ankara’da ABB Başkanı Mansur Yavaş’a karşı ülkücü kökenli Servet Avcı’ya adaylık teklif götüreceği konuşuluyor
CHP’den gelen işbirliği teklifini redderek yerel seçimlerde her ilde aday çıkaracağını söyleyen İYİ Parti’nin çalışmaları sürüyor. Genel Başkan Meral Akşener’in “savaş ilanı” sonrası da parti özellikle CHP’nin güçlü olduğu yerleşim yerlerindeki aday belirleme çalışmalarına hız kazandırdı.
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın ulaştığı bazı kurmaylar, partinin Ankara’dan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşısına “ülkücü camiada ağırlığı olan bir aday” çıkarmaya çalıştığını kaydediyor. Yavaş’ın 2015’ten beri beraber yürüdüğü ancak ekim ayında görevden aldığı “ülkücü” kökenli başdanışmanı Servet Avcı’ya Ankara için teklif götürüleceği kulislerde konuşuluyor.
İstanbul’da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu’nun, Ankara’da ise Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’ın adaylığı konuşuluyordu. Ancak Zorlu ve Kavuncu’nun adaylığa çekimser yaklaştığı iddia ediliyor.
ADANA VE MERSİN’DE HANGİ İSİMLER KONUŞULUYOR?
Partinin, Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın karşısına Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş’ın çıkaracağı iddia ediliyor. Mersin’de ise Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.