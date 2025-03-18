4+4+4’TE RADİKAL DEĞİŞİKLİK GELİYOR: BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI

Zorunlu Eğitim Tartışmaları Sürüyor

4+4+4 Sisteminin Son 4 Yılı İçin Ne Değişecek?

Eğitimde Hedef: Daha İyi Tasarlanmış Programlar

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye’deki eğitim sisteminde önemli değişikliklerin sinyallerini verdi. Özellikle 4+4+4 eğitim sisteminin son dört yılıyla ilgili yapılan tartışmaların ardından, yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaların başladığı duyuruldu. Yelkenci, bu konudaki problemleri çözmek için çeşitli toplantılar düzenlediklerini ve detaylı bir şekilde tartışmaların devam ettiğini belirtti.‘12 yıllık zorunlu eğitim’ konusu, Türkiye’de eğitimciler tarafından uzun süredir tartışılan bir mesele. Bu kez, “Zorunlu olmasın ama nasıl olsun?” sorusu etrafında toplanan eğitimciler, mevcut lise eğitim sisteminin nasıl dönüştürülebileceği üzerine kafa yoruyor. Eğitim politikalarında köklü değişikliklerin nasıl yapılabileceği, “Türkiye’de Lise Eğitiminin Dönüşümü” başlıklı çalıştayda ele alındı. Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, eğitim araştırmacıları ve öğretmenlerin katıldığı bu çalıştayda önemli görüş alışverişleri yapıldı.Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, 4+4+4 sisteminin son 4 yılı ile ilgili ciddi bir problem olduğunu ve bu konuda mutabakat sağlandığını açıkladı. Ancak, Yelkenci bu değişikliğe ihtiyatlı bir şekilde yaklaşılmasını gerektiğini vurguladı. Yelkenci, bu meselenin yalnızca kademenin süresiyle ilgili olmadığını, birçok farklı noktayı etkileyen bir durum olduğunu belirtti.Yelkenci, 4+4+4 sistemindeki son dört yıl için farklı alternatiflerin gündeme geldiğini belirterek, medya tarafından gündeme getirilen “1+3” ya da “2+2” gibi önerilere, şimdilik herhangi bir angajmanlarının olmadığını ifade etti. Bakan Yardımcısı, bu konuda daha fazla tartışma yapıldıktan sonra en iyi çözümün bulunacağını belirtti.Yelkenci, eğitim politikalarının sonucu etkileyen birçok parametre bulunduğunu belirterek, bu nedenle çok iyi tasarlanmış programlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Eğitimdeki köklü değişikliklerin başarılı olabilmesi için, eğitimcilerin ve yetkililerin sürekli bir şekilde bu konuları tartışıp geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Yelkenci, bu tür toplantıları desteklediklerini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.Kaynak:Medya Radar