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Ekranların sevilen ismiydi… 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı

Ekranların sevilen ismiydi… 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Aralık 2023 - 13:37

Sunduğu programlarla yıllarca ekranlarda yer almayı başaran 54 yaşındaki ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın son hali bir hayli şaşırttı.

Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 1

Ünlü sunucu Esra Ceyhan artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu..

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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 2

 Atv’de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu

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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 3

Peki güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede?

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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 4

Esra Ceyhan’ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu.

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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 5
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 6
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 7
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 8
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 9
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 10
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 11
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 12
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 13
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 14
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 15
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Ekranların sevilen ismiydi... 54 yaşındaki sunucuyu görenler tanıyamadı - Sayfa 16

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