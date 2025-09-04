İtalyan Moda Dünyası Yasta: Giorgio Armani 91 Yaşında Hayatını Kaybetti

İtalyan modasının efsane ismi Giorgio Armani, 91 yaşında hayata veda etti. Modern çizgileriyle yalnızca giyim sektörünü değil, yaşam tarzını da dönüştüren Armani’nin ölümü tüm dünyada büyük üzüntü yarattı.

Moda İmparatorluğunun Kurucusu

1934 yılında Piacenza’da doğan Giorgio Armani, 1975’te kendi markasını kurarak modada yeni bir dönemin kapısını açtı. Minimalist ve zarif tasarımlarıyla kısa sürede dünya çapında ün kazandı. Özellikle kadın–erkek ceketlerinde getirdiği farklı yorumlar, kırmızı halının vazgeçilmez stili haline geldi.

Son Nefesine Kadar Çalıştı

Armani, ileri yaşına rağmen üretimden kopmadı. Koleksiyon hazırlıklarını, defile süreçlerini ve markasının gidişatını yakından takip etti. Haziran ayında Milano Moda Haftası’nda sağlık sorunları nedeniyle defilesine katılamaması, uzun kariyerinde bir ilk olmuştu.

Mirası ve Serveti

Armani’nin adı artık sadece bir giyim markası değil; parfümden kozmetiğe, otelcilikten aksesuara kadar geniş bir yaşam tarzı markasıyla anılıyor. Bugün şirketinin yıllık cirosu milyarlarca euroyu buluyor. Kişisel servetiyle de dünyanın en zengin tasarımcılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Sessiz Bir Veda

Ünlü tasarımcı, Milano’daki evinde sevdiklerinin yanında hayata gözlerini yumdu. Önümüzdeki günlerde Milano’da taziye için özel bir oda açılacak, cenaze ise ailesi ve yakın çevresinin katılımıyla sade bir törenle gerçekleştirilecek.

Moda Dünyasının Büyük Kaybı

Armani’nin ölüm haberinin ardından İtalya’dan dünyaya birçok taziye mesajı yayıldı. Onu tanımlayan ortak cümle ise “İtalyan zarafetinin simgesi” oldu. Meslektaşları, siyasetçiler ve sanatçılar Armani’yi “bir dev” olarak nitelendirirken, onun mirasını yaşatacaklarını vurguladılar.