Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e teşekkür mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı ortak açıklamada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de etiketleyerek teşekkür etti. İki başkan paylaşımlarına, “Samimi bir istişarede bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e teşekkürü borç biliriz” ifadelerini yazdı.
Ağır suçlamalarla Altılı Masa’dan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından yeniden Altılı Masa’ya döndü.
İki belediye başkanı, sosyal medya hesaplarından Akşener’e teşekkür mesajı paylaştı. İmamoğlu ve Yavaş, paylaşımlarına Akşener’i de etiketleyerek, şunları yazdı:
“Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve Samimi bir istişarede bulunan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e teşekkürü borç biliriz”