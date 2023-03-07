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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e teşekkür mesajı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e teşekkür mesajı
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07 Mart 2023 - 10:28
Altılı masadaki adaylık krizinin aşılmasında kilit rol oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e teşekkür etti.
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