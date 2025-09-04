7 Eylül 2025 Ay Tutulması: Başak-Balık Aksında Manevi Şifa ve Ruhsal gelişim

Merhaba Sevgili Okurlar,

Eylül ayı, astrolojik açıdan tutulma enerjisiyle dolu bir dönemdir. 7 Eylül 2025, saat 21:08’de Başak-Balık aksının 15. derecesinde gerçekleşecek olan Ay tutulması, 2025 yılının son Ay tutulması olacak. Bu tutulma, maneviyatın, ruhsal şifalanmanın ve arınmanın ön plana çıktığı, sezgisel anlamda derinleştiğimiz güçlü bir süreç sunuyor.

Tutulmanın Genel Enerjisi

Bu Ay tutulması, hassas, alıngan ve dışarıdan gelen etkilere açık bir ruh hali getirebilir. Fazlasıyla duyarlı, affedici ve kabullenici bir enerjide olabiliriz. Ancak bu süreçte yönümüzü bulmakta zorlanabilir, sınır koymakta güçlük çekebilir ve dağılmış hissedebiliriz. Karşımızdaki kişilerden anlayış ve şefkat bekleyebiliriz. Hayal gücümüzün sınırları zorladığı, sanatsal yönlerimizi keşfettiğimiz bir dönem yaşanabilir. Haberci rüyalar görülebilir.

Tutulmanın yöneticisi Jüpiter, bu sürece olumlu destek sunuyor. Şans, fırsatlar ve büyüme enerjisi getiren Jüpiter, maneviyat, bereket ve şifa alanlarında da bizleri destekliyor. Ev ve aile konuları gündeme gelebilir. Ancak Merkür karşıtlığı, iletişimde zorluklar yaratabilir. Bir yanda düzen, mantık, sistem ve kontrol varken, diğer yanda sezgiler, teslimiyet ve sınırsızlık var. Bu iki enerji arasında çekişmeler yaşanabilir.

Ay tutulmaları, olayların açığa çıktığı, aydınlandığımız zamanları, bitişleri ve sonlanmaları temsil eder. Duygusal anlamda bizleri etkilerken, toplumsal düzeyde de önemli etkiler taşır. Tutulma anının yükseleni Boğa olup, yöneticisi Venüs Aslan burcunda yer alıyor. Bu, güvende olduğumuz, keyif aldığımız ve mutlu olduğumuz alanlarda bulunma isteğimizi artıracak. Aşk hayatı, çocuklar, dini konular, dini mekanlar ve din adamları da bu tutulmanın temaları arasında yer alacak.

Türkiye’deki Toplumsal Etkiler

Türkiye genelinde, bu tutulma muhalefet ve iktidar arasındaki çatışmaları, devletin üst düzey yöneticilerini, rütbeli kişileri, ülkenin güvenliğini, yaşlı ve emekli kesimi gündeme getirebilir. Toplumsal dinamiklerde bu konular öne çıkabilir. Sanatçılar, kadınlar, gençler, eğlence merkezleri de ön planda olabilir.

Su elementinde gerçekleşen tutulma yağışları, selleri, denizleri, deniz kazalarını ve doğal afetleri de gündeme getirebilir.

Burçlara Göre Etkiler

Koç

Bilinçaltı ve korkularınızla yüzleşerek şifalanmaya niyet etmelisiniz. Kararsızlıklar yaşayabilir, yönünüzü bulmakta zorlanabilirsiniz. Sorumluluklarınızın farkına vararak denge kurmalı, endişelerinizden arınarak şifalanma sürecine odaklanmalısınız.

Boğa

Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar ve grup çalışmalarında etkili bir dönem. Önceliklerinizi belirleyerek, kimseye bağlı olmadan sınırlar koyarak dostluklarınızı güçlendirebilirsiniz. Sağlam olmayan dostluklar kopabilir. Yakın çevrenizden ve kardeşlerinizden destek alabilirsiniz.

İkizler

Kariyer konuları öne çıkıyor. İşinizden memnunsanız, kendinizi geliştirmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Finansal destek alabilirsiniz. İş arayışındaysanız, mevcut işten ayrılma isteği artabilir; sabırlı olmalısınız. Aileyle iletişime dikkat edin.

Yengeç

Yüksek öğrenim, hukuksal konular ve yurtdışı bağlantılı meselelerde belirsizlikler yaşanabilir. Eğitim, iletişim ve fikirsel çatışmalar gündeme gelebilir. Riskli işlere girmemeye özen gösterin.

Aslan

Ortak paralar, miras, nafaka, vergi ve borç konuları etkili olabilir. Miras gündeminizdeyse sorunlar yaşanabilir. Vergi, sigorta veya kredi ödemeleri can sıkabilir. Yeni borç yapmaktan kaçının.

Başak

Eş veya ortağınızla ilgili konular ön planda. Halı altına süpürdüğünüz sorunlar gün yüzüne çıkabilir. İlişkinizin seyri için sorunları çözmeye çalışmalısınız. Sorunlu bir ortaklık varsa ayrılık yaşanabilir. Bu dönem ortaklıkla iş kurmak için uygun değil.

Terazi

İş hayatı, gündelik düzen ve sağlık konuları etkili. İşinizden verim almak için sistemli çalışmalısınız. Gündelik işlerde düzen kurmanız gerekebilir. Sağlık konularına dikkat edin.

Akrep

Aşk hayatı ve çocuklarınızla ilgili konular öne çıkıyor. İlişkilerdeki sorunlar tekrar gündeme gelebilir; bir sonuca varmak gerekebilir. Çocuklarla ilgili önemli kararlar almaktan kaçının. Yurtdışı, yüksek öğrenim ve hukuksal konularda fırsatlar söz konusu olabilir.

Yay

Ev ve aile konuları etkin. Aile büyükleriyle iletişim sorunlarına dikkat edin. Taşınma veya tadilat gündeme gelebilir. Miras konusunda olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Oğlak

Yakın çevre, kardeşler, iletişim, eğitim ve seyahat konuları öne çıkıyor. Kardeşlerle fikir çatışmaları yaşanabilir. Seyahatlerde dikkatli olun; sorunlar çıkabilir. Yeni eğitim planları için iyice düşünüp karar verin.

Kova

Finansal konular etkili. Koşullarınızı iyileştirmek için yeni kararlar almanız gerekebilir. Kazançlarınızı doğru şekilde harcamaya özen gösterin.

Balık

İlişkiler, hayaller, hedefler ve fiziksel durumunuz gündemde. Fiziksel değişim için uygun bir zaman değil. Karşınızdaki kişilerden hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

Sevgilerle,