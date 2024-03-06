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İSTİSMARLA SUÇLANAN DOKTORUN KARISI SABAHA KADAR SORGULANDI MI?

İSTİSMARLA SUÇLANAN DOKTORUN KARISI SABAHA KADAR SORGULANDI MI?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mart 2024 - 16:47
ORGANİZE SUÇLAR POLİSİNİN EL KOYDUĞU TELEFONLARDA NE ARANDI?
Ender Saraç kamuoyu tarafından bilinen ve güvenilen bir doktordu. Eşi Benan Saraç’ın yargıya
başvurmasına kadar. Benan Saraç, boşanma arifesindeki kocası için öyle bir ithamda bulunmuştu ki
tanıyan tanımayan herkesin kanı donmuştu.
İddia bir babanın evladına karşı işleyebileceği en ağır suçlardan birini içeriyordu. Yetişme çağındaki
oğlunun iddiasında babasının “taciz iması” vardı…
Ender Saraç bütün kaynaklarından boşanmakta olan karısının iftira attığını söylemişti. Kamu adına
açılan davada son celselere geldi ama başka bir iddia ortalığı yeniden karıştırdı. Deniyordu ki Benan
Saraç bir takım kaynaklardan yararlanarak kocasıyla ilgili bu iğrenç iddiayı yaymış, bu arada da
iddialarıyla ilgili devletin “hain “olarak kabul ettiği bir takımın insanlarla ilişki kurmuş, bilgi
alışverişinde bulunmuştu… Bu iddia akıllarda boşanma sırasında mal paylaşımında “çekişmeli” bir
durumun ilk sinyalini veriyordu… Ender Saraç “iftira” olarak kabul ettiği iddiaya rağmen karısına
Porsche marka bir jeep tahsisi etmiş şoförün maaşını da kesmişti…
Bu iddiaların gerçeklik payını bilmiyoruz. Benan Saraç’ın da iddialarla töhmet altında kalmasını da
doğru bulmuyoruz. Ancak iddiaların devamında şöyle önemli bir detay var. Benan Saraç’ın organize
Şube tarafından gece saat 24 de gözaltına alınıp sabahın ilk ışıklarına kadar sorgulandığı şeklinde.
Kullanmakta olduğu iki telefonuna da el konulduğu yazışmalarının deşifre edildiği, devletin hain
olarak kabul edilen kişilerle ilgili yazışma taraması yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Yakında bu
olayın da sonuçlarının da kokusu çıkar diye bekliyoruz. Kamuoyuna iğrenç bir ensest olayı olarak
yansıyan davada final yakın. Bu arada sosyete doktoru Ender Saraç’ın çocuklarının her türlü
eksiklerini tamamladığı, boşanmakta olduğu karısına zorunlu ihtiyaçları nedeniyle yapılan
harcamalara destek olduğu da söyleniyor…
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