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MODEL SİMURG SARSILMAZ MUHTAR ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM

MODEL SİMURG SARSILMAZ MUHTAR ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mart 2024 - 16:40

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına aday olan Simurg Sarsılmaz tek kadın aday olmuştu. Sarsılmaz yaptığı ilk açıklamada, “Her mahallede kadın muhtar olmalı. Çünkü evlerde yaşanan sıkıntıları en iyi kadınlar biliyor.” demişti.

Simurg Sarsılmaz’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarsılmaz adaylıktan çekildiğini duyurdu. Sarsılmaz, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını belirterek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Sarsılmaz, kendisini tehdit eden sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusuna bulunacağını duyurdu.

Adaylığının açıklanmasıyla birlikte başta Diyarbakır ve Türkiye’nin birçok yerinden kendisine destek mesajları geldiğini belirten Sarsılmaz yerel basına şu açıklamayı yaptı:

Ben doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için iyi niyetli bir şekilde adaylığımı açıkladım. Dün afiş çalışmalarını bitirip, bugün çalışmalara başlayacaktım. Ancak çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şuan psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım.

Fotoğraflarının cinsel obje olarak kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Sarsılmaz, “Bazı kişiler sosyal medya hesabıma girerek açık fotoğraflarımı paylaştılar. Bu fotoğraflar cinsel içerikli hakaretleri beraberinde getirdi. Bu benim moralimi oldukça fazla bozdu” dedi.

Sarsılmaz, başka aday çıkmadığı takdirde  4 erkek adaya karşı yarışacaktı.

Diyarbakır’da dünyaya gelen Simurg Sarsılmaz ilk ve ortaokulunu Manisa’da okudu. Sarsılmaz daha sonra tekrar memleketine döndü. Sarsılmaz, uzun süredir Diyarbakır ve bölge illerinde modellik yaparak geçimini sağlıyor.

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