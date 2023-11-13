İşte Galatasaray’ı yıkan 4 büyük sebep! Yenilgi ‘geliyorum’ dedi

Tarihinin en güçlü kadrolarından birini kuran Galatasaray’ın, bu sezon neredeyse sıfırdan kurulan mütevazı Hatayspor’a 2-1 yenilmesi, sarı kırmızılı takımı yakından takip edenler için pek sürpriz olmadı. Karşılaşmanın analizini yapan futbol otoriteleri teknik direktör Okan Buruk’un ve bazı futbolcuların son dönemdeki performanslarına dikkat çekerek şu tespitlerde bulundular:
1- 21 GÜNDE 6 ZORLU MAÇ OYNADILAR
Galatasaray son 21 günde 6 maç oynadı. 2 kez Bayern Münih’le karşılaşıp bir de Beşiktaş derbisine çıkan sarı kırmızılılar, Rizespor ve Hatayspor’la deplasmanda oynadı, diğerinde Kasımpaşa’yı konuk etti. Bu sert ve kırıcı fikstür futbolcuları yormasına karşın Okan Buruk kadroda rotasyona gitmedi.
2- KEREM GERÇEK YERİNDE DEĞİL
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu’nu Hatay’da 10 numara pozisyonunda oynattı. Oysa Kerem, çabuk ve boş alan bulduğunda süratiyle tehlikeler yaratan bir oyuncu. Kerem’den, oyun kurucu gibi oynamasını beklemek, sahip olduğu meziyetlerle pek örtüşmüyor.
3- YEDEKLER ŞANS BULAMIYOR
Ziyech, saman alevini andıran birkaç parlamanın dışında beklentilerin altında kaldı. İcardi formsuz bir dönem yaşıyor. Her ne kadar son 2 maçta 3 gol atsa da, Zaha maçlara ağırlığını koymuyor. Bakambu, Halil, Tete, Oliveira ve Kerem Demirbay’dan yeterince faydalanılmıyor.
2- KEREM GERÇEK YERİNDE DEĞİL
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu’nu Hatay’da 10 numara pozisyonunda oynattı. Oysa Kerem, çabuk ve boş alan bulduğunda süratiyle tehlikeler yaratan bir oyuncu. Kerem’den, oyun kurucu gibi oynamasını beklemek, sahip olduğu meziyetlerle pek örtüşmüyor.
3- YEDEKLER ŞANS BULAMIYOR
Ziyech, saman alevini andıran birkaç parlamanın dışında beklentilerin altında kaldı. İcardi formsuz bir dönem yaşıyor. Her ne kadar son 2 maçta 3 gol atsa da, Zaha maçlara ağırlığını koymuyor. Bakambu, Halil, Tete, Oliveira ve Kerem Demirbay’dan yeterince faydalanılmıyor.