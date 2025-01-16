ŞOK ŞOK ŞOK. DENİZ AKKAYA 13 YILA MAHKÛM OLDU!

Sanatsal faaliyetlerden çok yargı ile haberleri gündem olan Deniz Akkaya’ya İstanbul 19 Ağır Ceza mahkemesinden şok bir karar geldi. Deniz Akkaya menajeri Merih Yılmaz’ı darp etmek, alıkoymak suçlarından toplamda 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İşte o davanın karar metni:

T.C. İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Duruşma Tar: 16/01/2025

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Ayrıntıları gerekçeli Kararda Yazılacağı Üzere;

A-1-Sanıklar Deniz Akkaya, E. T, M. D., O. M., U. S., Y. T. hakkında katılana yönelik “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Konutta Yağma” suçunu işledikleri sabit olduğu anlaşıldığından eylemlerine uyan TCK’nın 37 maddesi delaletiyle TCK’nın 149/1-c-d maddesi uyarınca suçun işleniş şekli ve özelliği, birden fazla ağırlaştırıcı sebebin varlığı dikkate alınarak taktiren ve teşdiden 11 YIL HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

2-Sanık Deniz Akkaya hakkında şartları oluşmadığından TCK 150/1 maddesinin uygulanmasın yer olmadığına,

3-Sanıkların yargılama sürecindeki davranışları lehlerine takdiri indirim nedeni kabz edildiğinden cezalarından TCK’nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek

9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

4-Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayı kararı gözetilerek TCK.nın 53/1. maddesinde tahdidi olarak sayılan hak ve yetkilerden TCK.ni 53/1-a,b,d,e maddesinde sayılan hak ve yetkiler ile “c” fıkrasında sayılan hak ve yetkilerden kendi altsoyu dışında kalan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nin 53/2. maddesi gereğince cezanın infazının tamamlanması anına kadar,

TCK.nın 53/1-c fıkrasındaki hak ve yetkilerden kendi altsoyu olan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/3-1. cümlesi gereğince bu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,

5-Sanıklara verilen hapis cezasının miktarı dikkate alınarak şartları oluşmadığından TCK’nun 50 51 ve CMK’nun 231.maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

B-1- Sanıklar Deniz Akkaya, E. T., M D, O M, U S, Y T hakkında katılana yönelik “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçunu işledikleri sabit olduğu anlaşıldığından eylemlerine uyan TCK 37 maddesi delaletiyle TCK’nu 109/2 maddesi gereğince sanıkların kastının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman dilimi, olayda birden fazla ağırlaştırıcı sebebin olması dikkate alınarak takdiren ve teştiden 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

2-Sanıkların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu birden fazla kişi ile birlikte işledikleri anlaşıldığından cezalarından TCK’nun 109/3-b maddesi gereğince bir kat artırım yapılarak 4 YIL 12 A HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

3-Sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezalarından TCK’nın 62. Maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 4 YIL HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

4-Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayı kararı gözetilerek TCK.nın 53/1. maddesinde tahdidi olarak sayılan hak ve yetkilerden TCK.nın. 53/1-a,b,d,e maddesinde sayılan hak ve yetkiler ile “c” fıkrasında sayılan hak ve yetkilerden kendi altsoyu dışında kalan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/2. maddesi gereğince cezanın infazının tamamlanması anına kadar,

TCK-nın 53/1-c fıkrasındaki hak ve yetkilerden kendi altsoyu olan kişiler ile ilgili hak ve yetkin kullanılmasından TCK.nın 53/3-1. cümlesi gereğince bu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,

5-Sanıklara verilen hapis cezasının miktarı dikkate alınarak şartları oluşmadığından TCK’nın 50. 51 ve CMK’nun 231.maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

6-Sanıkların neticeten almış oldukları ceza miktarı göz önünde bulundurularak CMK’nın 109/3-a maddesi gereğince yurt dışına çıkamama şeklinde adli kontrol tedbiri konulmasına,

-Karara karşı iki haftalık süre içerisinde İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yasa yoluna başvurabileceklerinin bildirilmesine,

7- Kendisini vekil ile temsil ettiren katılan Merih Yılmaz için karar tarihinde geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre belirlenen 48.000,00.TL maktu vekalet ücretinin sanıklardan

alınarak katılana ödenmesine,

DENİZ AKKAYA’YA EV HAPSİNDE BİR ŞOK DAHA! POLİSLER ŞİKÂYETÇİ OLDU!

Eski manken Deniz Akkaya’nın menajeri Merih Yılmaz’i alıkoymasıyla ilgili şok karar ortaya çıkmadan önce yargı gündemine başka bir olayla da düştü… Vesayet davasında ev hapsine çarptırılmasının ardından yaşadığı olaylarla gündemden düşmüyor. Akkaya’nın, kendisini kontrol etmeye gelen polisleri kayda alarak sosyal medyada paylaşması yeni bir hukuki süreci beraberinde getirdi.

VESAYET DAVASININ ARDINDAN EV HAPSİ

Deniz Akkaya, eski kocası Cengiz Efe Önbilgin ile vesayet davası sürecinde tartışmalı bir döneme girdi. Mahkeme, Akkaya’nın mal varlığına tedbir konulmasına ve hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Karara tepki gösteren Akkaya, duruşmada hâkime tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla ev hapsi cezası aldı.

POLİSLERİ HEDEF ALDI

Ev hapsi kapsamında denetimli serbestlik kurallarına göre kontrol edilen Akkaya, polislerin ikinci kez gelmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda polisleri kayda alan Akkaya, “Beni taciz edemezsiniz. Her gün kontrol ediliyorum, neden tekrar geliyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi. Polisler ise kendilerine gelen belgeler doğrultusunda görev yaptıklarını ifade etti.

POLİSLERDEN ŞİKÂYET

Akkaya’nın, kamu görevlilerini izinsiz olarak kayda alması ve videoları sosyal medyada paylaşması üzerine polisler, “Kamu Görevlisine Hakaret” ve “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yaymak” suçlarından şikâyetçi oldu. Akkaya hakkında aynı suçlardan adli işlem başlatıldı.

ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI

İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Akkaya’nın elektronik kelepçe takarak konutu terk etmemesi ve belirli aralıklarla kontrol edilmesi kararını verdi. Bu süreçte Akkaya’nın sosyal medya paylaşımları ve polislerle yaşadığı diyaloglar kamuoyunda tartışma yarattı.

GÜNDEM OLAN TEPKİLER

Deniz Akkaya’nın polislerle yaşadığı bu gerilim ve sosyal medya paylaşımları, ev hapsi sürecindeki davranışlarının hukuki boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı. Şimdi gözler, Akkaya’nın karşı karşıya kaldığı yeni hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağına çevrildi.

AV. VAHAP ŞİMŞEK, MENAJER MERİH YILMAZ’IN AVUKATI