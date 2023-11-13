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Dilan Polat’ın kaç yıl ceza alacağını eski avukatı açıkladı

Dilan Polat’ın kaç yıl ceza alacağını eski avukatı açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Kasım 2023 - 16:49
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın dosyasından çekilen Avukat Çağdaş Çelik, TELE1’de Haberin Olsun programına katıldı.
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