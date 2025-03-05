BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM YOLDA!

Araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi! Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Yeni fiyatların, 7 Mart 2025 Cuma gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu anda Türkiye’nin büyük şehirlerindeki akaryakıt fiyatları şu şekilde:

✔ İstanbul:

Benzin: 45,39 TL

Motorin: 46,65 TL

LPG: 27,59 TL

✔ Ankara:

Benzin: 45,94 TL

Motorin: 47,36 TL

LPG: 27,49 TL

✔ İzmir:

Benzin: 46,31 TL

Motorin: 47,73 TL

LPG: 27,34 TL

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIYOR

Dünya genelinde petrol fiyatları, uluslararası ticaret tarifelerine dair belirsizliklerin etkisiyle düşüş eğiliminde. Brent petrolün varil fiyatı %0,27 azalarak 70,85 dolara gerilerken, ham petrol ise 68 dolara kadar düştü. Bu durum, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor.

MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Benzin fiyatlarına indirim gelirken, motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Bu indirim, özellikle benzine olan talebi artırabilir.

Araç sahiplerini sevindiren bu indirim haberi, akaryakıt masraflarını düşürecek ve tüketicilerin bir nebze olsun rahatlamasına yardımcı olacak. İndirimlerin devam edip etmeyeceği ise, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak netleşecek.

kaynak: https://www.ensonhaber.com